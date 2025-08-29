La presidenta del Club Montisonense de Montaña, Alegría Barri, regresa a Monzón tras dos meses en los Andes - AYUNTAMIENTO DE MONZÓN

MONZÓN (HUESCA), 29 (EUROPA PRESS)

La presidenta del Club Montisonense de Montaña, Alegría Barri, de 67 años, llega este sábado, 30 de agosto, a Monzón tras permanecer durante dos meses recorriendo la Cordillera Blanca de Perú en los Andes, donde ha logrado ascender a varios nevados como Ishinca de 5.530 metros --en solitario--; Vallunaraju, 5.686 de metros; y Tocllaraju, de 6.034 metros y la Cordillera Real de Bolivia.

La montisonense ha estado a punto culminar el Chopicalqui, pero el mal de altura le obligó a descender. Durante este tiempo ha realizado, además, trekking por la Cordillera Huayhuash a la que ha dedicado siete días en collados a 5.000 metros de altura. En la Cordillera Real de Bolivia ha logrado ascender el nevado Huayna Potosí, de 6.090 metros en solitario.

Alegría Barri ha destacado que ha sido "una vivencia inolvidable, donde a parte de las expediciones y transitando montañas, esfuerzo, dureza, soportando frío, mucho frío, nevadas, viento, además de satisfacciones y derrotas he podido conocer y convivir con gente maravillosa, acercándome a la cultura indígena, hablando e intercambiando cultura, costumbres y tradiciones. En definitiva, una experiencia muy enriquecedora".

El concejal de Deportes del Ayuntamiento de Monzón, Eliseo Martín, ha felicitado a la montañera, ya que, "sin duda, ha sido una experiencia inolvidable y que da una muestra de su fortaleza y amor a la montaña" ya que con 67 años ha sido capaz de coronar nevados que en alguno de ellos ha superado los 6.000 metros de altitud.

"Tenemos muchas ganas de poder compartir con ella las experiencias que ha vivido en estos dos meses de aventura", ha añadido Eliseo Martín.

LA MÁS ALTA DE PERÚ

La Cordillera Blanca es una cadena de montañas nevadas que se encuentran situadas al norte del Perú en el departamento de Ancash. En ella se ubican nevados como el Huandoy, de 6.360 metros; y el Huascarán, de 6.768 metros que la convierten en la montaña más alta del Perú.

Por su parte, la Cordillera Real de Bolivia es una cadena montañosa del Altiplano boliviano, al sureste del Lago Titicaca y al este de La Paz, famosa por sus numerosos picos de más de 6.000 metros y por ser un destino popular para el trekking y la escalada.

Conocida como el "Himalaya del Nuevo Mundo", ofrece desde caminatas de aclimatación para principiantes hasta rutas exigentes de varios días y escalada deportiva.