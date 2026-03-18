La presidenta de las Cortes de Aragón propone a Jorge Azcón como candidato a la Presidencia de la Comunidad

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro. - CORTES DE ARAGÓN.

ZARAGOZA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de las Cortes de Aragón, María Navarro, ha propuesto este miércoles, 18 de marzo, a Jorge Azcón (PP) como candidato a la Presidencia de la Comunidad Autónoma en la XII legislatura.

En declaraciones a los medios de comunicación, Navarro ha explicado que la Mesa del Parlamento se ha reunido por primera vez en esta legislatura y, tras escuchar su parecer, ha formalizado la propuesta de Azcón como único candidato.

Navarro realizó la semana pasada la ronda de entrevistas con los partidos políticos representados en la cámara de cara a proponer un candidato. Ha agradecido a todos "la cordialidad con que se mantuvieron todas las reuniones" y ha destacado "su disposición por hacer esa ronda de consultas lo más respetuosa y cordial posible".

La presidenta del Parlamento no ha fijado todavía la fecha del debate de investidura, para la que hay de plazo hasta el 3 de mayo: "Vamos a respetar la voluntad negociadora de las fuerzas políticas", de forma que fijará la fecha "en un momento posterior".

"Cuando a mí me comuniquen que ya hay apoyos suficientes, convocaré el Pleno de investidura", ha explicado María Navarro, emplazando a "ser respetuosos con las negociaciones". "Esperemos que en el plazo, antes del 3 de mayo, tengamos ya ese Pleno de investidura para proclamar al futuro presidente del Gobierno de Aragón".

Respecto a la reunión de la Mesa, la presidenta ha comentado que "ha transcurrido con absoluta normalidad" y que además de presentar a los miembros del órgano rector su propuesta se han constituido los grupos y las agrupaciones parlamentarias --los grupos de PP, PSOE, Vox y CHA, y las agrupaciones de Aragón-Teruel Existe e IU, que forman el grupo mixto--, avanzando que la semana próxima se reunirá "con normalidad" la Mesa y Junta de Portavoces.