El presidente de Aragón afirma que la política de inmigración de Vox "es la nada" y la del PSOE es "de puertas abiertas"

ZARAGOZA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado este viernes, en la sesión plenaria de las Cortes autonómicas, que la política de inmigración de Vox "es la nada" y la del PSOE es de "puertas abiertas".

Ha respondido a una pregunta del portavoz de Vox, Alejandro Nolasco, a quien ha espetado que cuando fue vicepresidente del Ejecutivo "votó a favor de la llegada de menores migrantes a la comunidad" en el Consejo de Gobierno, y que "cuando se tuvo que decidir en el Gobierno de Aragón ni se debatió", añadiendo que "se ha hecho una foto en un tractor, pero todavía no se ha metido en ningún río".

"Cuando hablamos de inmigración no todo es igual", ha mantenido Azcón, señalando que la política de Vox en esta materia "es imposible" y se ha puesto en práctica en Italia para llevar inmigrantes a Albania y ha sido "un fracaso absoluto", lo que ha opuesto a la política "coherente y posible" del PP.

Ha preguntado a Nolasco si le parece bien que cuando un inmigrante cometa un delito grave sea expulsado, indicando que el grupo de Vox del Congreso de los Diputados votó en contra cuando lo propuso el PP, también contra la propuesta de crear un visado por puntos o para condicionar el IMV a la búsqueda activa de empleo.

A su juicio, esto se debe a la estrategia de Vox de "decir que PP y PSOE somos iguales", lo que "inventó Pablo Iglesias para debilitar al PSOE y ahora Vox le copia y pretende debilitar al PP, "que somos la única alternativa", agregando: "Ustedes no pueden bloquear el cambio político de este país, se están equivocando de forma grave y los aragoneses toman buena nota de todo esto".

CONFERENCIA SECTORIAL

Alejandro Nolasco ha preguntado a Azcón si reconoce que "pudo negarse" en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, en 2024, a recibir menores migrantes no acompañados "y no lo hizo", tildándole de "mentiroso" por haber publicado un comunicado, el 13 de octubre, señalando que en la Conferencia Sectorial "ya no se decide nada del reparto de menores". También ha dicho que el PP aceptó la llegada de inmigrantes ilegales a todas las comunidades "provocando que Vox saliese de los Gobiernos regionales".

"Es usted un mentiroso", ha aseverado Nolasco, afirmando que en el Consejo de Gobierno de Aragón, cuando él era vicepresidente, se votó a favor de sacar dinero de la Sección 30 de los presupuestos para emergencias.

El portavoz de Vox ha señalado que el 28 de marzo dijo que condenaba la inmigración ilegal "antes y ahora, siempre", lo que es "mentira" porque "antes no lo hizo" y que afirmó que se iba a negar al acuerdo sobre menores migrantes no acompañados porque Cataluña recibiría menos "y no cabían más inmigrantes ilegales", pero "le llamó Feijóo y usted los aceptó para echarnos de los gobiernos".

PRESUPUESTOS

Por otra parte, Nolasco ha preguntado "quién ha visto los presupuestos", porque no hay "ni techo de gasto ni absolutamente nada", echándole en cara que no incluirá la prioridad para los españoles de las viviendas públicas ni un acuerdo con Marruecos y Argelia para devolver migrantes menores no acompañados, "ni lo ha intentado".

"¿De qué van?", le ha preguntado Nolasco, quien se ha quejado de que "quieren que les votemos unos presupuestos a ciegas", asegurando que Vox no "estafa" a sus votantes y el PP "lleva años estafando a los suyos".

COCHE OFICIAL

En este punto del orden del día, Nolasco ha espetado a Azcón que se votó en el Consejo de Gobierno que "usted --Azcón-- se ha puesto chófer hasta ocho años después de ser presidente con la excusa de que también lo quería --el expresidente-- Lambán".

Al respecto, Azcón ha respondido a Nolasco que "lo que acaba de hacer nombrando el coche oficial es indigno" porque aquel acuerdo no guarda relación con el día en que él deje de ser presidente, sino que "tenía que ver con el estado de salud de Javier Lambán, porque era de humanidad tratar a un expresidente como lo hizo este Gobierno", tras lo que se ha dirigido a la bancada socalista: "Deberían haber aplaudido esto".

Al finalizar las preguntas al presidente, ha pedido la palabra el portavoz del PSOE, Fernando Sabés, quien ha pedido a la presidenta, Marta Fernández, que se retiren del diario de sesiones las alusiones de Azcón a Lambán, "sin ánimo de polemizar", considerando que "no es tolerable que se incluyan tales afirmaciones de personas que no están entre nosotros y merecen nuestro respeto".

"Si ustedes tienen un problema con Vox no nos arrastren a nosotros", ha reprochado al presidente, quien ha respondido que no entiende que los socialistas "se hagan los ofendidos", que ha respondido a Vox que Lambán se merece un respeto y que tomaron la decisión del coche oficial de acuerdo con el grupo parlamentario socialista.

"Si tienen dolor de conciencia por no haber aplaudido es su problema", ha continuado Azcón, preguntándose si Sabés tiene "altura de miras para respetar la figura del expresidente".