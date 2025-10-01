El presidente de Aragón, sobre la apertura con retraso del último tramo de la A-22: "Es la constatación de un fracaso"

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, atiende a los medios de comunicación antes de los Premios Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Aragón 2025. - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 1 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha afirmado que la puesta en servicio del último tramo de la A-22, que conecta Siétamo y Huesca, es "la constatación de un fracaso".

El acto de inauguración este miércoles, que ha contado con la presencia del ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, "se hace 21 años después de que se puso la primera piedra", ha recordado Azcón, que ha incidido en que esta autovía debería haberse finalizado en seis años y, sin embargo, "se acaba 21 años después y con 425 millones de euros de desfase".

Así lo ha indicado el jefe del Ejecutivo autonómico en declaraciones a los medios de comunicación, antes de los Premios Personas Mayores de la Comunidad Autónoma de Aragón 2025, que se entregan en la Sala Goya del Edificio San Pedro Nolasco.

Jorge Azcón ha aclarado que ha asistido a la apertura un director general del Gobierno de Aragón "por respeto institucional". "Es evidente que nos alegramos de que la autovía esté acabada, pero 21 años después y 425 millones de euros de desfase presupuestario, no es una buena noticia para Aragón", ha zanjado.