El presidente de Aragón asegura que no va a "jugar" con la política energética

ZARAGOZA 20 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha asegurado este viernes que no va a "jugar" con la política energética y, en alusión a las renovables, ha subrayado que conjugará la defensa de los intereses y del patrimonio natural de la Comunidad Autónoma.

Ha respondido así a una pregunta del portavoz de VOX, Alejandro Nolasco, en la sesión plenaria de las Cortes de control al Gobierno, señalando que este partido hubiera votado, este jueves, a favor de la Ley de Energía si hubiera estado en el Gobierno: "El cambio de posición de VOX tiene que ver con su posición política, no con la comunidad autónoma".

"Aragón es una potencia en energía renovable, somos la primera comunidad en producción de renovables por habitante y la segunda si medimos por producción por kilómetro cuadrado", ha manifestado el presidente de la comunidad autónoma, observando que la primera región en renovables es Castilla y León, donde VOX lleva unos años gobernando y ha desarrollado "una política de energía más potente que la que hay en Aragón", de forma que "su cambio de posición no es creíble".

"Defendemos la energía renovable, sí, pero con orden", ha continuado Azcón, quien ha realzado las inversiones empresariales anunciadas este año, que se elevan a 40.000 millones de euros.

"CARTA BLANCA"

Alejandro Nolasco ha señalado que, este jueves, con la aprobación de la Ley de Energía se ha dado "carta blanca a las multinacionales para que puedan plagar todo el territorio de molinos" y ha preguntado a Azcón "si va a hacer algo para proteger el patrimonio natural de Aragón, su paisaje y el suelo productivo".

"El que calla otorga", ha espetado Nolasco a Azcón, en alusión "al que no se opone al Clúster del Maestrazgo, el que no va a usar los mapas del paisaje porque son restrictivos para el 'lobby' energético", preguntándole "si cree de verdad que esas empresas se van a quedar mucho tiempo, si no van a arruinar el paisaje y a dar una espantada", indicando que en Alemania se está volviendo al gas y el carbón.

"Piense en el futuro, si seguimos por el camino que estamos andando, habrá muchas cosas que no tendrán remedio", rechazando a quienes prometen "el oro y el moro", ha instado Nolasco.

El Clúster del Maestrazgo (Teruel) es un megaproyecto de 20 parques eólicos con una potencia instalada de 882 megavatios sería el más grande de España y uno de los más grandes del mundo. Implica la implantación de 125 aerogeneradores de gran envergadura, de 200 metros de altura y 158 metros de diámetro de palas, a los que se sumarían 173 kilómetros de líneas de alta tensión y 327 kilómetros de caminos y carreteras. En total, el área de afección ocupa una enorme superficie, de cerca de 72.000 hectáreas.