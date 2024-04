El presidente de Aragón pide "la mayor rapidez posible" con las ayudas a Stellantis para construir la gigafactoría

El Gobierno de Aragón adjudica 6 millones de euros para que Stellantis mejore la producción con el proyecto STLA SMALL



El presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, ha pedido al Ministerio de Industrias y Turismo "la mayor rapidez posible" en la llegada de ayudas a la fábrica de automóviles Stellantis de Figueruelas (Zaragoza) para construir la gigafactoría de baterías que supondría 3.000 puestos de trabajo.

Así lo ha solicitado Azcón este viernes, 5 de abril, acompañado por la consejera de Economía, Empleo e Industria, Mar Vaquero, y después de reunirse con el director de la planta de Stellantis en Figueruelas, José Luis Alonso, en su visita la planta automovilística.

Azcón ha confiado que se recoja la inversión necesaria en el siguiente programa de ayudas PERTE VEC para que Stellantis implante la gigafactoria, debido a que considera que es "fundamental y de justicia" para seguir siendo uno de los motores económicos de Aragón. "Que se pueda instalar la gigafactoría significará la creación de no menos de 3.000 puestos de trabajo", ha ensalzado.

A su juicio, Aragón es "el sitio idóneo" para la construcción de una nueva gigafactoría de Stellantis porque ofrece "una posición geoestratégica, diálogo social, condiciones diferenciales en términos de producción de energías renovables y un Gobierno autonómico que colabora de manera muy estrecha con la planta en términos de tramitación y de todo lo que necesiten".

No obstante, ha insistido que para que se concrete la instalación de la nueva fábrica de baterías se requiere las ayudas del Ministerio de Industria y Turismo, en el marco del programa de ayudas PERTE VEC.

"He tenido la oportunidad de hablar con los dos últimos ministros de Industria y les he trasladado la necesidad de que las decisiones se tomen ya, que vamos tarde, y que las decisiones se tomen con justicia", ha asegurado Azcón, que ha defendido que "Aragón no quiere ser ni más ni menos que nadie, pero que las ayudas que han sido dadas en otras autonomías para la construcción de gigafatorías, sean las mismas que se den aquí".

PRODUCCIÓN DE VEHÍCULOS

El jefe del Ejecutivo autonómico ha destacado que Stellantis produce el 40 por ciento de los vehículos que se fabrican en España y, por ello, "se merece tener ayudas proporcionales a esta producción".

De este modo, ha confiado en la "fluida colaboración" entre el Gobierno de Aragón, Stellantis y el Ministerio de Industria para que la factoría sea "un ejemplo de creación de riqueza y un motor fundamental para la industria aragonesa".

También ha resaltado que es único fabricante que produce vehículos eléctricos en todas sus plantas de España, incluida Figueruelas en la que se da trabajo directo a 5.300 personas de manera directa.

Asimismo, ha detallado que el sector de la automoción genera 17.000 empleos directos en Aragón, a los cuales además se suman los puestos derivados de la industria auxiliar de la automoción, compuesta por 213 empresas y, aproximadamente, 24.000 puestos de trabajo directos, de calidad y cualificados.

Del mismo modo, ha concretado que la industria automovilística es la segunda actividad que más aporta al PIB autonómico con un peso del 20 por ciento, cinco puntos por delante de la media nacional que llega al 15 por ciento. "La factoría genera riqueza, puestos de trabajo y oportunidades. En definitiva, genera futuro", ha asegurado el jefe del Ejecutivo regional.

APOYO DE ARAGÓN AL PROYECTO STLA SMALL

Por otro lado, Jorge Azcón ha avanzado que el Gobierno de Aragón ha adjudicado la segunda anualidad --6 millones de euros-- de los 10 millones que han otorgado a Stellantis para impulsar el proyecto STLA Small. "Queremos que Stellantis pueda seguir creciendo en Aragón", ha apuntado el presidente.

De esta manera, Azcón ha dicho que esta aportación ayudará a la planta de Figueruelas a "lograr ser la adjudicataria de la nueva plataforma STLA Small, la cual aseguraría el futuro a corto y medio plazo de la planta y su continuidad".

Sobre esta adjudicación, ha sostenido que "la fabricación de más de 1 millón de vehículos entre los años 2027 y 2030, lo que significaría más del 70 por ciento de la producción estimada para Figueruelas durante esos años".

Para ello, es necesaria "la descarbonización de la planta, la electrificación de las líneas, así como una serie de acciones para mejorar la sostenibilidad del vehículo eléctrico", ha explicado Azcón.

De esta forma, ha puntualizado que con la inversión pública aragonesa se van a poder financiar "las nuevas líneas de prensas de estampados en caliente, así como actuaciones encaminadas a la electrificación de procesos de la planta y la internacionalización de componentes que actualmente se fabrican fuera de Aragón".

40 AÑOS DE HISTORIA DE STELLANTIS

Por su parte, el director de la planta de Stellantis en Figueruelas, José Luis Alonso, ha realzado que se trata de la primera visita oficial de Azcón a la planta que "ha hecho historia en múltiples ocasiones".

Alonso ha especificado que el año 1988 "se lanzó por primera vez un turno de producción nocturno, en el año 2008 se puso en funcionamiento la mayor cubierta fotovoltaica del mundo y en el 2020 se electrifica la producción de la mano del Opel Corsa", entre otros hitos.

Además, ha añadido que desde la implantación del taller de montaje de baterías en 2021 se han producido más de 150.000 para modelos como Opel Corsa y Peugeot E208, entre otros vehículos.

"A día de hoy, con ya más de 15 millones de vehículos producidos, de 20 modelos diferentes, con más de 60 destinos, y con un ratio de exportación superior al 90 por ciento, esta planta se ha convertido en un motor para la economía de Aragón, y en un gran referente tecnológico dentro de la automoción española", ha enfatizado.

ENERGÍAS RENOVABLES

En su opinión, el futuro del sector de la automoción en el objetivo "realista" de ser una planta de referencia global en términos de calidad y de eficiencia. "Stellantis no deja de multiplicar sus esfuerzos y sus compromisos con las energías renovables", ha declarado.

El director de la planta ha realzado que, "buscando un proceso productivo respetuoso con el entorno", la factoría cuenta con una planta solar capaz de producir 31 megavatios, "manteniendo el firme compromiso de complementar en los próximos meses esta capacidad hasta asegurar la producción interna y verde del 80% de nuestras necesidades de energía".

Sobre el objetivo para tener vehículos de cero emisiones en el año 2035, ha subrayado que son unos requerimientos de la Unión Europea que "implican una tremenda aceleración" desde el punto de vista industrial.

"Necesitamos conseguir una electrificación del 100% de nuestros modelos mediante la implementación de nuevas plataformas eléctricas", ha considerado Alonso que ha manifestado Stellantis debe atravesar esta etapa de cambio manteniendo su nivel de competitividad para optar a esas nuevas plataformas y proyectos ligados a la electrificación.

"Debe hacerlo de forma sostenible, generando negocio y alcanzando los márgenes operacionales que permitan financiar esa transición manteniendo nuestro nivel de actividad", ha mantenido.

Finalmente, ha estimado que la transición al uso de energías renovables se logra con el desarrollo de productos atractivos, de procesos eficientes, sostenibles y de servicios con los que asistir a los clientes.

"El ecosistema de automoción aragonés será una palanca fundamental para conseguir que el vehículo eléctrico sea asequible y se asemeje en coste al vehículo de combustión", ha concluido Alonso.