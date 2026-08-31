El presidente de la DPH acompaña a los vecinos de Alcampell en su día grande en honor a San Ramón Nonato

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, acompaña a los vecinos de Alcampell en los actos de cierre de sus fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato - DIPUTACIÓN DE HUESCA

ALCAMPELL (HUESCA), 31 (EUROPA PRESS)

El presidente de la Diputación Provincial de Huesca (DPH), Isaac Claver, ha acompañado este lunes, 31 de agosto, a los vecinos de Alcampell en los actos de cierre de sus fiestas patronales en honor a San Ramón Nonato.

Claver ha participado en la misa solemne celebrada en una iglesia abarrotada de vecinos. Una ceremonia que ha contado con el acompañamiento musical de la Rondalla San Vicente de Esplús y con la tradicional ofrenda floral al patrón.

Además del presidente de la DPH han asistido el alcalde, Juan Aurín: el diputado en el Congreso, Javier Folch; el diputado en las Cortes de Aragón, Antonio Romero; el diputado provincial, Sergio Serra; y la alcaldesa de Tamarite de Litera, Sandra González; así como representantes municipales y vecinos de la localidad.

La jornada pone el broche a varios días de celebraciones en Alcampell y tiene también un marcado carácter intergeneracional, con diferentes actividades dedicadas a las personas mayores. La presencia institucional ha servido para respaldar unas fiestas que mantienen vivas las tradiciones y contribuyen a reforzar la convivencia y la identidad de los municipios del Alto Aragón.