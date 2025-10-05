Profesionales de la cadena del sector cerealista de Teruel avanzan en la investigación del trigo en el CITA

Asistentes a la jornada técnica "Calidad de Trigo: formación y transferencia al sector”, en el marco del proyecto FITE 2023 PAN DE TERUEL II celebrada en el CITA - CITA

ZARAGOZA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Área de Laboratorios de Análisis y Asistencia Tecnológica (ALAAT) del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA) organizó la semana pasada en su sede de Zaragoza la "Jornada Técnica Calidad de Trigo: formación y transferencia al sector", en el marco del proyecto FITE 2023 PAN DE TERUEL II, que reunió a profesionales de toda la cadena del sector cerealista de la provincia de Teruel alrededor del control analítico e investigación en trigo blando.

El objetivo de este encuentro fue responder a las acciones formativas que se contemplan en el proyecto, y gracias a las que técnicos de cooperativas, agricultores y panaderos conocieron "in situ" las técnicas y métodos analíticos utilizados para el control de calidad de trigo blando en el laboratorio del cereal del área, con una amplia trayectoria de trabajo y único en la comunidad autónoma.

Los agricultores pudieron ver de primera mano cómo se estudia la calidad de sus granos y los parámetros de composición que determinan el destino de la cosecha; los panaderos ampliaron la información sobre los factores que afectan a la calidad de su materia prima principal, lo que les ayudará en la selección de esta y en el proceso de elaboración. Para los molineros, la jornada sirvió para conocer cómo se trabaja la calidad del trigo blando en el laboratorio del CITA, contrastar metodologías y fortalecer la relación entre ambos laboratorios.

En el encuentro, organizado por Gloria Estopañán y Nuria Valero, responsables de ALAAT y coordinadoras del proyecto, participaron las empresas y entidades que constituyen el equipo científico-técnico junto al personal del CITA: técnicos de Cereales Teruel Sociedad Cooperativa y varios agricultores, secretaria técnica de la Asociación Provincial de Panaderos de Teruel y profesionales de la panadería, y la empresa Harinas Barreda S.C., de Cantavieja, colaborador activo y esencial en el plan de trabajo.

Gloria Estopañán y Nuria Valero consideran que "la jornada fue muy satisfactoria y cumplió con los objetivos de formación que tiene marcado el proyecto.

Sirvió de punto de interacción de la cadena con el 'know how' en calidad de cereal del equipo científico-técnico del CITA y también de reunión de trabajo, ya que se revisaron acciones y tareas del proyecto y se transfirieron los resultados obtenidos desde el inicio del mismo en julio de 2024".

Los profesionales, que acudieron al CITA desde la ciudad de Teruel y de otras localidades de la provincia como son Santa Eulalia, Andorra, Bañón, Cella, Ababuj, Lagueruela, Camarillas, Villarquemado y Cantavieja, valoraron el encuentro de forma muy positiva y aprovecharon la actividad planteada en la jornada, lo que redunda en el óptimo desarrollo del proyecto.

Proyecto FITE 2023 PAN DE TERUEL II

El proyecto PAN de TERUEL II constituye la evolución de un proyecto anterior, y recoge el interés de todos los socios por seguir trabajando juntos. Su objetivo general es el desarrollo de una cadena de valor provincial, cuyo protagonista sea el trigo blando panificable.

Esta cadena promueve el inicio de líneas de relación y, por tanto, de mercado, entre la agricultura cerealista que desarrolla la cooperativa y la demanda que la panadería de Teruel solicita en materias primas, como base para innovar y desarrollar nuevos productos y formatos locales como clave de diferenciación.

Las líneas de trabajo se centran en acciones en campo, de la mano de la cooperativa, acciones de transformación cerealista, alineada con la cadena, y elaboración de productos de panadería que tracen el origen de la materia prima.

El estudio de la calidad del trigo es pilar fundamental en los objetivos específicos planteados en el proyecto con el fin de ampliar el conocimiento de las semillas y granos de interés, estudiar la influencia de los sistemas de producción en la calidad del cultivo, caracterizar en laboratorio las harinas que necesita la panadería, informar de la calidad final y la composición nutricional de los productos de panadería y repostería elaborados, y supone, además, base documental para una asesoría técnica.