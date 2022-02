Los profesionales de la trufa reivindican en Daroca "la transparencia y la unidad" en el sector.

En el marco de estas jornadas se celebra el Concurso nacional de Caza de Trufa

DAROCA (ZARAGOZA), 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Comarca Campo de Daroca ha acogido este fin de semana las IV jornadas técnicas de la trufa negra, donde se han dado cita productores, truficultores y empresas internacionales dedicadas a este producto, como la italiana Urbani Tartufi, la española Laumont y la aragonesa Aragotruf.

Esta cuarta edición, que ha sido inaugurada este sábado día 12 por la directora general de Innovación y Promoción Agroalimentaria del Gobierno de Aragón, Carmen Urbano, se ha centrado en la comercialización y distribución de la 'Tuber melanosporum' . Cada uno de los ponentes ha contado su visión y experiencia ante cientos de profesionales, llegados de toda España.

Precisamente, ha sido Carmen Urbano la encargada de impartir la primera charla, titulada 'El marketing de la Trufa Negra D'Aragón'. La directora general, recién nombrada por la Comarca Campo de Daroca 'Dama de la trufa negra 2022', ha iniciado su ponencia presentando a Aragón como "el Reino de la Tuber melanosporum" y ha manifestado: "En Aragón tenemos un brillante en bruto que tenemos que pulir. Nuestros suelos son óptimos para su cultivo en las tres provincias y eso es algo de lo que tenemos que estar orgullosos".

En la segunda ponencia, a cargo de Nuria Mignone, project Manager en Europe Direct, se ha hablado de la experiencia de la trufa italiana en el mercado, bajo el nombre 'La trufa como dinamizador del territorio en Italia. Marca Universal'. Para Mignone "hay que potenciar la fuerza identitaria. Estamos en un momento único e irrepetible para la trufa. Es muy importante fomentar la integración de territorios y sus habitantes sin competición".

La sostenibilidad de la trufa ha marcado a la tercera charla técnica impartida por Óscar Cagigos, de Aragotruf: "¿Puede la trufa ser sostenible? Aragotruf como productor y comercializador".

Cagigos ha revelado que la truficultura es una alternativa a los cultivos tradicionales y ha asegurado que para él "el problema" es saber vender "dignamente" las trufas que producen, así que enseguida se dieron cuenta de que se tenían que diferenciar. Para ello, se certificaron con el sello PEFC, que garantiza que la producción de trufa se hace de forma sostenible. "Gracias a él llevamos una trazabilidad anual muy estricta de dónde producimos, cómo lo producimos y dónde lo vendemos".

PEQUEÑOS PRODUCTORES

Durante su intervención, Óscar Cagigos ha manifestado la realidad que tienen los pequeños productores y ha lanzado alguna pregunta: "La trufa es medioambientalmente sostenible, pero ¿socialmente? Está en la mano de todos que así sea. El que quiera dedicarse a la truficultura tiene que tenerlo muy claro. Con 15 hectáreas no se puede vivir. Hay mucho trufucultor con poca hectárea que al final lo tienen como un hobby, pero eso no asienta población. Debería existir una regulación para controlar qué trufa nos entra y es muy importante profesionalizar la profesión. Si los productores no apostamos por ello, es imposible".

Para Cagigos los truficultores tienen que ser empresarios y ha explicado: "No entiendo la guerra que tenemos las tres provincias sobre un mismo producto. Vamos en tres barcos y uno para cada lado. Necesitamos más transparencia y claridad. El año pasado era una guerra de precios por debajo de los costes. Nos tenemos que unir para que esto sea una alternativa a otro tipo de cultivos. No vale vender las trufas a 180 euros".

MERCADO GLOBAL

Las jornadas técnicas han continuado con la charla en 'streaming' 'Desde 1852 en el mundo de la trufa. Mercado global' impartida por Francesco Loreti Urbani, CEO de Truffleland, una empresa italiana dedicada a la truficultura desde hace seis generaciones.

Urbani ha contado su larga experiencia en el mundo de la trufa y ha destacado que el mercado de la trufa "está viviendo un boom en los últimos dos o tres años. Hay países en el mundo que hasta ahora no conocían lo que es una trufa. He viajado por muchas partes del mundo, pero la primera vez que vi una plantación trufera en España fue cuando decidí que es el único país donde podría vivir y cultivar trufa porque es ideal para este cultivo. Sin duda alguna, la trufa une a todo el mundo".

Por su parte, Gerard Llorens, Tárrega manager de Laumont, y José María Serentill, fundador de Laumont, han habado sobre la comercialización de la trufa y retos futuros.

Durante su intervención, Serentill ha apostado por ir "todos juntos de la mano" y ha asegurado que "el precio lo regula el consumo. Si no hay consumo, la trufa no vale nada. Lo primero que hay que hacer es promocionar el consumo. El 90 por ciento se vende a otros países. Todo lo que sea promocionar el consumo es positivo y para hacerlo tenemos que unir fuerzas como sector".

MARCA ESPAÑA

Por su parte, Gerard Llorens, ha indicado que "hay que luchar por la marca España y ha señalado que, fuera de nuestras fronteras, el consumidor piensa que la trufa es italiana o francesa y sin embargo más del 80 por ciento de la trufa es española. Ellos tienen el marketing y no podemos vender al mismo nivel, porque el consumidor no nos ve igual, ya que piensa que son ellos los grandes productores de trufa y es España".

RETOS

Tras las ponencias ha tenido lugar la mesa redonda 'Grandes retos: comercialización y distribución de la trufa', moderada por la periodista Natalia Huerta y en la que han participado todos los ponentes. Todos ellos, han dado su visión sobre la situación del sector, pero han llegado a una conclusión clara: unidad, transparencia y fomentar la marca España en torno a la trufa.

JORNADAS TÉCNICAS

Las Jornadas de la Trufa Negra de la Comarca Campo de Daroca se han organizado con la colaboración del Centro de Investigación y Tecnología Agroalimentaria de Aragón (CITA).

En la provincia de Zaragoza hay unas 600 hectáreas de 'Tuber melanosporum' y alrededor del 30 por ciento está en Daroca. Una zona muy óptima para el cultivo de la trufa negra al encontrarse los campos en zonas altas, entre 700 y 1.200 metros. Actualmente, este territorio posee ocho zonas de producción, que suman unas 160 hectáreas, de las 600 que

tiene la provincia de Zaragoza, y cuenta con 17 productores.

III CONCURSO NACIONAL DE CAZA DE TRUFA

Además, este domingo, 13 de febrero, se está celebrando el tercer Concurso nacional de Caza de Trufa de la Comarca Campo de Daroca en la localidad de Mainar.

Las inscripciones para participar, un total de veinte plazas, se agotaron a los dos días de salir, llegándose a duplicar el número de inscritos. De los veinte participantes, la mitad son aragoneses y la otra mitad de distintas partes de España. La II edición de este certamen, que se ha convertido en el mejor de Aragón, tuvo lugar en la localidad darocense de Retascón en 2020.