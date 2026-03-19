El Programa 'Entorno Aragón' incorpora un enclave más a su oferta para el tercer trimestre del curso 2025-2026

La Escuela Hogar de Cantavieja (Teruel) se suma al programa en el último trimestre de este curso. - GOBIERNO DE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Mar. (EUROPA PRESS) -

El programa educativo 'Entorno Aragón' del Departamento de Educación, Cultura y Deporte del Gobierno de Aragón incrementa su oferta con un nuevo espacio, la Escuela Hogar de Cantavieja. Este enclave se une a los ya existentes de Canfranc, Munébrega, Sos del Rey Católico y Teruel.

Durante el tercer trimestre de este curso, los centros educativos aragoneses podrán solicitar su participación en este programa para acudir a la Escuela Hogar de la localidad turolense de Cantavieja. La estancia que se oferta para este final de curso es de tres días de duración (de lunes a miércoles o de miércoles a viernes), con el objetivo de estudiar la ampliación de la duración de la estancia a cinco días para el curso que viene.

'Entorno Aragón' tiene como finalidad favorecer el conocimiento de los bienes naturales, culturales, artísticos y sociales de Aragón, complementando el desarrollo del currículo educativo de los escolares aragoneses en los niveles de educación no universitaria.

Para su desarrollo, el Departamento de Educación, Cultura y Deporte, a través de la Dirección general de Política Educativa, Ordenación académica y Educación Permanente, firma con los ayuntamientos de estas localidades un convenio de colaboración, excepto en el entorno Teruel, que como en el caso de Cantavieja, se desarrolla en la Escuela Hogar de la localidad, instalaciones que dependen directamente de la Consejería de Educación.

Con cuatro cursos de andadura, 'Entorno Aragón' es uno de los programas más demandados por los centros. En la presente convocatoria se recibieron 121 solicitudes. Alrededor de 4.800 alumnos y alumnas de Educación primaria, secundaria y Educación especial están disfrutando este curso del rico patrimonio de nuestra comunidad gracias a este proyecto.