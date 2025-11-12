El programa 'Fraga Convive' continúa su desarrollo con la elaboración del Plan Municipal de Convivencia

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, representantes de Servicios Sociales de la Comarca del Bajo/Baix Cinca y la Fundación Cruz Blanca, en una de las reuniones. - AYUNTAMIENTO DE FRAGA

FRAGA (HUESCA), 12 (EUROPA PRESS)

El programa Fraga Convive, en el que están involucrados el Ayuntamiento de Fraga, el área de Servicios Sociales de la Comarca del Bajo Cinca y la asociación Cruz Blanca, continúa este mes de noviembre su desarrollo con la elaboración del Plan Municipal de Convivencia. El proyecto tiene como objetivo promover una convivencia positiva, inclusiva y respetuosa entre todos los vecinos de la localidad.

El alcalde de Fraga, Ignacio Gramún, ha explicado que "el Fraga Convive es un proyecto vivo y adaptable a las diferentes necesidades y realidades que los profesionales detecten en nuestra ciudad". Ha apuntado que "lo que será diferencial para este programa es la implicación de toda la sociedad, ya que requiere que todos nos involucremos para alcanzar el objetivo marcado, que no es otro que conseguir una ciudad que conviva mejor" y, para ello, se ha abierto un proceso participativo.

Desde los Servicios Sociales de la Comarca se están manteniendo una serie de entrevistas semiestructuradas con personas del tejido asociativo, educativo y sanitario, miembros de las administraciones y de las fuerzas de seguridad y de los propios Servicios Sociales, para conocer la percepción de los profesionales de diferentes ámbitos. En estas conversaciones se abordan las siguientes temáticas: la convivencia y las relaciones vecinales, la seguridad y la confianza en el entorno, la salud y el bienestar, el ocio y las actividades culturales, los servicios y los recursos locales, la inclusión y la diversidad, la participación y la coordinación y la mirada de futuro.

Por otra parte, se ha lanzado una encuesta abierta a toda la población para conocer la opinión y propuestas de los vecinos dado que la participación ciudadana es clave para garantizar que el Plan Municipal de Convivencia refleje la diversidad de la realidad social de Fraga.

La encuesta está disponible a través del siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdQPx5ZVE7v3dRKPon4... ITO6bn9v1l4ZA/viewform?usp=header

La información obtenida por medio de las entrevistas semiestructuradas y de la encuesta será el punto de partida para elaborar un informe diagnóstico sobre el que trabajar una futura planificación estratégica para el Plan Municipal de Convivencia.