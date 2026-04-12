La provincia de Huesca inicia con fuerza la temporada de turismo activo y aventura

El Alto Aragón inicia la temporada de turismo activo y aventura con muy buenas perspectivas según señala la DPH. - DPH

HUESCA 12 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Alto Aragón ha iniciado con muy buenas perspectivas la temporada de turismo activo y de aventura, en un arranque marcado por el impulso de la Semana Santa, que dejaba altas ocupaciones y muy buenas sensaciones en el conjunto del sector.

La buena climatología favorecía las reservas de última hora y permitía cerrar el periodo festivo con cifras muy positivas, con el Pirineo rozando el 100% de ocupación hotelera.

A ese buen inicio se suma un factor determinante para los próximos meses: 2026 se presenta como un año especialmente favorable para las actividades de aguas bravas. La abundancia de agua en embalses y ríos, unida al deshielo y a las reservas de nieve acumuladas durante el invierno, permite anticipar una campaña muy positiva para modalidades como el rafting, el kayak o el barranquismo.

Este contexto favorable llega, además, después de un hito que ha reforzado de forma decisiva el posicionamiento de la provincia en los mercados turísticos: el premio a mejor destino regional de aventura a nivel mundial logrado por "Tu Provincia Huesca la Magia".

Ese reconocimiento internacional ha consolidado a Huesca como uno de los grandes nombres del turismo de aventura y naturaleza, reforzando su visibilidad exterior y su capacidad para competir con los principales destinos del mundo.

Este liderazgo no es casual. El turismo activo constituye hoy uno de los grandes motores del territorio, con una especial implantación en la provincia de Huesca, donde se concentran 507 de las 624 empresas de turismo activo registradas en Aragón.

Solo este sector genera más de 4.000 empleos directos en la provincia y mueve en torno a 140 millones de euros anuales, lo que evidencia su peso en la economía y su capacidad para generar actividad y oportunidades en el medio rural. La fortaleza del destino se apoya también en los resultados globales del turismo provincial.

Huesca cerró 2025 con récord de viajeros hoteleros, al alcanzar los 985.968 turistas (datos INE), un 4,6% más que el año anterior, y superar los 2,17 millones de pernoctaciones. Son cifras que confirman una tendencia de crecimiento sostenido y que sitúan a la provincia en un momento especialmente sólido para afrontar esta nueva campaña.

Con este arranque, la provincia de Huesca consolida su condición de destino de referencia para el turismo activo y de aventura. La combinación de recursos naturales, tejido empresarial, prestigio internacional y buenos datos turísticos permite afrontar la temporada con optimismo y con la expectativa de seguir generando riqueza, empleo y actividad en todo el territorio