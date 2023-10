El próximo programa de las Fiestas del Pilar de Zaragoza incluirá los festejos taurinos en La Misericordia

ZARAGOZA, 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

El próximo programa de las fiestas del Pilar de Zaragoza incluirá el calendario de los festejos taurinos de la plaza de toros de La Misericordia, según se recoge en el primer punto de una moción de VOX que ha salido adelante con el apoyo de todos los grupos, excepto ZeC que ha votado en contra de la iniciativa en su conjunto.

También se ha aprobado otro apartado de la moción, con el apoyo de PP y VOX, en el que se pide reconocer y difundir la tradición de los espectáculos taurinos en la ciudad como patrimonio cultural, con especial mención a los festejos populares.

El tercer punto no ha prosperado, al recibir solo el apoyo de VOX, centrado en que se elaboren campañas informativas y de comunicación para dar a conocer la labor de la escuelas taurinas en centros escolares.

El cuarto epígrafe y el quinto, que se han añadido con una enmienda transaccional del PP, han salido adelante con el apoyo de VOX y los 'populares' para iniciar los contactos para celebrar una corrida goyesca como prólogo del bicentenario del fallecimiento de Francisco de Goya. El punto de adición del PP pide dar solución al espacio de la escuela taurina y que la Diputación de Zaragoza ceda la plaza de toros de La Misericordia para que sea lugar de encuentro de los aspirantes a torero para sus entrenamientos.

El concejal de VOX, Armando Pérez, ha asegurado que el toro del lidia es el animal que "mejor calidad de vida tiene de todos". La tauromaquia, ha precisado son también las corridas, los rejoneadores o recortadores. "En VOX estamos comprometidos con la defensa de la tauromaquia y es una cuestión legal porque el artículo 46 de la Constitución obliga a la promoción de la cultura", ha apuntado.

Armando Pérez ha defendido las escuelas taurinas y el Ayuntamiento y la DPZ "podrían estar en la labor de su difusión en los centros escolares porque la preservación y divulgación de la tauromaquia nos implica a todos". Asimismo, ha indicado que es un reclamo turístico y "ponerse de perfil achacando problemas competenciales es, cuanto menos, temerario", ha opinado.

"EL PUEBLO"

La portavoz del grupo municipal de ZeC, Elena Tomás, ha mostrado su rechazo a la iniciativa de VOX y ha dicho que matar a un animal en una plaza "no es cultura" y "nadie quiere ver eso por lo que las plazas de toros están vacías por las tardes".

La concejal del PSOE, Eva Cerdán, ha dicho que no todos los de izquierda están en contra de los toros, como es su caso, pero no es necesario alardear de ello. Se ha mostrado a favor de que los festejos taurinos estén en el programa de fiestas del Pilar y el reconocimiento a estos espectáculos "lo da la gente a los 25 festejos que ha habido en las fiestas del Pilar". Del mismo modo, ha recordado que la primera corrida Goyesca en España tiene lugar en Zaragoza.

"Quieren --en referencia a VOX-- hacerse defensores de las tradiciones y no lo son porque eso lo hace el pueblo y no intenten apropiarse de algo que no es suyo porque no les vamos a dejar".

Por su parte, la concejal de Educación, Paloma Espinosa, ha explicado que en el programa de las fiestas del Pilar hay actos de otros organizadores y si la DPZ solicita incluir los festejos taurinos se pondrán. Ha estimado que esta moción es más propia de la DPZ y ha sugerido dos enmiendas transaccionales y un punto de adición para dar solución al espacio de la escuela taurina y que la DPZ ceda la plaza de toros de La Misericordia para que puedan hacer su trabajo y sea el lugar de encuentro de los aspirantes a torero para sus entrenamientos.

Armando Pérez ha concluido al señalar que el PP lo considera un asunto competencial y atribuyen a la DPZ este asunto al ser la responsable del coso taurino. Asimismo, ha indicado que en las escuelas "se puede hablar de la labor de las escuelas taurinas al igual que se habla de sostenibilidad ya que el mas sostenible de todos es el ámbito del toro".