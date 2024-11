Proyecto Fénix, formación de pilotos de emergencias, utilizará la IA para prever escenarios que no son habituales

ZARAGOZA 30 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Aeropuerto Huesca-Pirineos puede acoger el Proyecto Fénix-Centro de Formación y Entrenamiento en Operaciones Aéreas de Emergencia, que pretende cubrir en el mercado de la formación la carencia de escuelas especializadas para incrementar el número de pilotos civiles de emergencias. La simulación con Inteligencia Artificial permite prever escenarios que no son habituales.

Esta iniciativa innovadora, propuesta por VOX, pretende cubrir un hueco en el mercado ya que no existe un centro en el que se puedan simular unos escenarios para que cuando los pilotos se enfrenten a las operaciones puedan hacerlo sin ningún tipo de problemas.

Proyecto Fénix sigue la tendencia de otros aeropuertos de similares características, que han iniciado su actividad con la especialización, de forma que Huesca-Pirineos pueda situarse en el foco internacional y, a la vez, abrir nuevas oportunidades desde el punto de vista turístico.

Los simuladores son "el centro de todo el proyecto", ha explicado el diputado autonómico de VOX e ingeniero aeronáutico, Juan Vidal, impulsor del proyecto, quien ha expuesto que pretenden simular el comportamiento de vuelo de las operaciones normales que tienen que realizar los pilotos en emergencias para que se familiaricen casi de forma automática con los procedimientos que tienen que aplicar.

Esta tecnología permite recrear temas muy complicados que hasta ahora no se han podido experimentar, como un incendio en un parque de aerogeneradores. "Se pueden crear escenarios totalmente novedosos" y también simular casos ocurridos en cualquier parte del mundo, ha observado Vidal, quien trabajó como ingeniero aeronáutico en Estados Unidos con los aviones militares F-18, creando entornos que simulaban aterrizaes o fallos de los aviones.

Una de las operaciones es la carga de agua para luego descargarla en los incendios, lo que normalmente los pilotos comerciales no están habituados a hacer, pero también simulan "la coordinación con otros operativos que puedan necesitarse para enfrentarse a una emergencia determinada, que puede ser una operación de salvamente en la montaña o en el mar, o una riada, por ejemplo", operaciones que "no son frecuentes y es difícil que un piloto pueda tener ocasión de poderse entrenar en esas situaciones sin riesgo personal".

"Además, tenemos una visión un poquito más larga para que, de alguna forma, esos sistemas de simulación permitan, incluso, predecir posibles emergencias, por ejemplo una inundación".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Precisamente, la Inteligencia Artificial (IA) juega un papel importante porque la idea es que la simulación esté totalmente integrada en un sistema de datos capturados en tiempo real; por ejemplo, conocer qué cantidad de combustible vegetal hay en un bosque o el nivel de sequedad de la atmósfera y la temperatura del aire, lo que permite afinar la percepción del riesgo y predecir los fenómenos que se pueden producir.

Los candidatos serán pilotos de aerolíneas ya que los militares tienen su propia formación y, en el sector privado, "no hay nadie dispuesto a decir 'me lo pago de mi propio bolsillo', nadie se lo puede permitir porque es una formación muy específica y no hay ningún centro que permita este tipo de entrenamientos", ha comentado Vidal. En la actualidad una cooperativa de pilotos utiliza unos simuladores prestados y entrenan de una forma "casi amateur".

Para los impulsores del proyecto, "disponer del aeropuerto de Huesca, con las instalaciones que tiene, supone una oportunidad única", además de que "hay otros aeropuertos en España, o sea, que si ahora mismo no aprovechamos esta oportunidad, igual este centro se montaría en otro lugar".

INSTALACIONES

El lugar elegido es el aeropuerto de la capital altoaragonesa, abierto por AENA en 2007 y que apenas recibe mercancías ni pasajeros, con 300 pasajeros contabilizados en lo que va de año.

El aeropuerto Huesca-Pirineos es adecuado para el Proyecto Fénix no solo por su pista de 2x1 kilómetros, sino también por otras instalaciones, como los hangares, las salas que se pueden habilitar como aulas y un espacio aéreo descongestionado, casi vacío, lo que sumado a esta actividad redundará en empleo y riqueza para la hostelería, el turismo, la aeronáutica y el transporte.

De esta forma "Huesca renace como el Ave Fénix" con un proyecto que quiere convertir a Aragón en "un líder global, con un futuro seguro, preparado y prometedor", como ha dicho el portavoz de VOX en las Cortes de Aragón, Alejandro Nolasco.

El aeropuerto tuvo un coste inicial de 60 millones de euros y los costes anuales son "bastante elevados", de ahí la propuesta, ha expuesto el vicepresidente de la Comarca de La Hoya de Huesca, Carlos Bermejo, quien ha realzado que el liderazgo del proyecto será público, aunque se tendrá en cuenta la colaboración público-privada, será "abierto" y tendrá un carácter innovador.

"Se abren grandes posibilidades", ha comentado, una de ellas impartir ciclos de Formación Profesional en el IES 'Pirámide' de Huesca de mecánica y navegación y reparación de drones.

Para este proyecto en la provincia de Huesca, se ha estudiado el caso del aeropuerto industrial de Caudé (Teruel), que ha situado la provincia en el mapa y ha posibilitado la creación de empleo especializándose en la guarda y reparación de aeronaves.

POCOS PILOTOS DE EMERGENCIAS

Actualmente hay 414 pilotos de este tipo en España y la mayoría tienen más de 50 años, y además no existe un centro semejante en toda la Unión Europea, aunque sí una infraestructura en Marsella (Francia), así como otra de reducidas dimensiones en Noruega. Nada más.

Con esta propuesta se busca también atraer pilotos de otros países, especialmente de Portugal, Francia y otros de la Unión Europea. En estos momentos no existe una certificación oficial de especialidad en emergencias de la Agencia Europea de Seguridad Aérea (AESA) y el Proyecto Fénix puede cubrir este hueco para toda la UE, según VOX, el grupo parlamentario impulsor de la idea. Se financiará, según el proyecto, con fondos europeos como FEDER, Fondo Social Europeo y Life, con inversiones escalonadas basadas en la demanda y convenios.

Los pilotos, previamente acreditados como profesionales del aire, cursarían un título universitario de posgrado, avalado por la Universidad de Zaragoza, la Universidad San Jorge u otra, que acreditará sus conocimientos, que incluirán alguna jornada de prácticas reales con aviones, alojados en los hangares y que despegarán y aterrizarán sobre una pista de 2x1 kilómetros.

Sin embargo, los alumnos ensayarán, sobre todo, con los simuladores que el Colegio Oficial de Pilotos Aéreos Comerciales (COPAC) alquilará a la empresa Indra. Más adelante se podrán ofrecer ciclos de Formación Profesional.

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

En este sentido, VOX ha llevado una proposición no de ley (PNL) en las Cortes autonómicas para proponer al Gobierno de Aragón que elabore un plan director y se reúna con el Colegio de Pilotos y que firme un convenio para impulsar este proyecto. También, que garantice la colaboración interinstitucional con la Universidad de Zaragoza, AENA y otras entidades nacionales y europeas para "asegurar la integración del centro en redes internacionales".

Fénix será uno de los asuntos que se abordarán en las conversaciones entre VOX y el PP para la elaboración de los Presupuestos autonómicos de 2025, ha comentado Alejandro Nolasco, que se pondrá en contacto con el presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, a tal efecto.