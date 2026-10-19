El PSOE acusa a Azcón de encarecer la vivienda protegida y le exige explicaciones en las Cortes de Aragón

El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón, Jesús Morales. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado la "incapacidad" del presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón, para gestionar la vivienda protegida, cuyo precio sigue aumentando en la comunidad autónoma ante la negativa a declarar zonas tensionadas, como contempla la Ley Estatal de Vivienda, por lo que le exige explicaciones en las Cortes de Aragón.

Así lo ha expresado este lunes el diputado socialista en las Cortes de Aragón, Jesús Morales, quien ha explicado que el PSOE ha pedido la comparecencia de Jorge Azcón en el Parlamento autonómico al objeto de que informe "sobre las razones y criterios económicos y sociales que han motivado las subidas de los precios máximos de venta en materia de vivienda protegida que ha aprobado su Gobierno".

"Los precios de los alquileres no paran de subir por su negativa a declarar zonas tensionadas", ha asegurado Morales. Además, ha recordado que las Viviendas Protegidas de Aragón cuestan casi lo mismo que la vivienda libre tras haber incrementado los precios, casi un 25% en dos años, lo que supone que un aragonés tiene que pagar 42.000 euros más de media que antes para acceder a una VPA de 90 metros cuadrados.

Morales ha criticado también el carácter especulador y de "negocio" que tiene el modelo de vivienda protegida del PP porque el PP de Azcón "prioriza que las viviendas protegidas que se construyan dejen de ser protegidas a los 10 años". "Esto es especular a costa del dinero público de todos los aragoneses", ha afirmado.

"No todo el mundo que lo necesita puede acceder a las ayudas para la compra de vivienda protegida puesto que el Gobierno de Aragón dedica solo un millón de euros a esta línea de ayudas", ha reflexionado Jesús Morales, agregando que el PP "no piensa en la vivienda como derecho, sino como negocio".

En este sentido, ha cargado contra "el PP de Jorge Azcón por tratar de engañar a la gente con cifras que no se ajustan a la realidad", mientras que "los gobiernos socialistas de Marcelino Iglesias y Javier Lambán impulsaron más de 34.000 viviendas protegidas; en los gobiernos del PP de Luisa Fernanda Rudi y los tres años que lleva y a Jorge Azcón de presidente, son 2.500 viviendas".

"España aumenta el porcentaje de vivienda protegida en Aragón, desde que gobierna el PP, se ha reducido en torno al 33%", ha expuesto Morales.

BONO JOVEN PARA EL ALQUILER

Para el PSOE, la "incapacidad" de gestión de Jorge Azcón se constata también en otras cuestiones, como el hecho de que el Gobierno de Aragón "no haya resuelto todas las ayudas del bono joven para alquiler y además ha tenido la mitad de solicitudes que la campaña 2024, debido a que el Ejecutivo autonómico no aumenta el tope de 600 euros de renta mensual, por lo que mucha gente no puede acceder al bono debido a que su alquiler es superior a los 600 euros.

"Desde noviembre de 2025 debían estar resueltas y se están empezando a resolver ahora", ha recalcado Morales, quien ha recordado que se van a pagar con una transferencia de casi 15 millones de euros del Gobierno de España. Además, "aún estamos en octubre y aún no se ha publicado la convocatoria de este año", ha concluido.