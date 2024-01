El PSOE acusa a Azcón de "máximo responsable" del colapso de la sanidad y "huir" de los problemas reales de Aragón

ZARAGOZA, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Aragón pedirá la comparecencia del presidente del Gobierno autonómico, Jorge Azcón, en el Parlamento por considerarlo el "máximo responsable" del colapso de la sanidad, debido a la falta de previsión. También le han acusado de "huir de los problemas reales" de la comunidad.

La portavoz socialista en las Cortes de Aragón, Mayte Pérez, ha indicado, en una rueda de prensa, que la gestión de la política sanitaria debe funcionar "como la maquinaria de un reloj". En este sentido, ha planteado: "Si a pesar de contar con un presupuesto altísimo --más de 2.768 millones-- no saben gestionar la sanidad, ¿qué pasará cuando vengan mal dadas?".

"Los problemas en el ámbito sanitario aragonés aumentan cada día", ha asegurado Mayte Pérez, quien ha recordado la gestión en este área de la expresidenta 'popular' del Gobierno de Aragón, Luisa Fernanda Rudi, que "obligó a jubilar a los médicos cuando cumplían 65 años, expulsando a más de 700 facultativos del sistema sanitario, lo que costó más de 40 millones de euros de indemnización, y tuvo que resolver el equipo de gobierno de Javier Lambán".

"De aquellos barros, estos lodos", ha apuntado Pérez, que ha considerado que al Partido Popular "la sanidad le importa más bien poco, porque para ellos lo eficaz es utilizarla de manera partidista, es decir, para confrontar".

En este punto, ha pedido al Gobierno de Aragón que "despierten de una vez, refuercen la Atención Primaria y no esperen a que la situación colapse para actuar", porque si "estrangulas el sistema" de acceso --Atención Primaria-- "derivas a otro tipo de servicio, Urgencias".

Ha criticado el cierre y reducción de horario en los consultorios y centros de salud en más de 80 localidades, en definitiva, "una gestión caótica de la campaña de vacunación y de la gripe", reprochando una falta de preparación ante una epidemia que no es nueva.

Pese a que el presidente "presume" de que la agenda de vacunación a la población general se abra este lunes, el año pasado --durante el gobierno de Lambán-- se abrió el 30 de noviembre.

En esta línea, la portavoz socialista ha criticado que el Gobierno de Aragón haya "invertido la carga de la culpa hacia la sociedad", en referencia a las publicaciones de Jorge Azcón a través de redes sociales pidiendo no acudir a los centros de salud con síntomas leves.

LISTA DE ESPERA

Por otro lado, Mayte Pérez ha destacado el incremento del 30 por ciento de la lista de espera quirúrgica en la comunidad. Ha anotado que de agosto a diciembre de 2022, en Aragón, se redujo en más de un 19 por ciento, mientras que desde agosto hasta diciembre de este año, bajo la gestión 'popular', han aumentado un 29,5 por ciento.

Ha insistido en que la Sanidad le sirve al Partido Popular para "ganar elecciones", pero una vez en el poder, "tienen que demostrar la capacidad de gestión y de resolver los problemas", sin embargo, "si te he visto, no me acuerdo".

Por todo ello, ha instado al presidente "ausente" a no esperar a que el colapso sanitario vaya a más, "que ya va tarde", puesto que parece que "para lo único que es puntual es para coger el AVE a Madrid u otros lugares de España" y "huir" de los problemas reales de Aragón.

Ha anunciado que el Grupo Parlamentario Socialista pedirá una comparecencia de Azcón en el Parlamento como "máximo responsable" del colapso sanitario en Aragón, tras sus primeros seis meses de gobierno; y presentarán una Proposición No de Ley (PNL) para reivindicar el impulso de la iniciativa aragonesa para la sostenibilidad y la eficiencia de la sanidad, puesta en marcha por el anterior Ejecutivo, que el PP "rechazó y criticó".