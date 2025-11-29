El PSOE Alto Aragón reclama una urgente reforma de la financiación local para cubrir las necesidades del territorio

Una de las mesas de debate de las XIX Jornadas Socialistas organizadas por la Federación Socialista Altoaragonesa. - JOSÉ D. VALERO CABREJAS

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

Socialistas de todo el Alto Aragón se reúnen este fin de semana en Ligüerre de Cinca (Huesca), donde se celebran las XIX Jornadas Socialistas. En esta primera jornada se ha reivindicado la importancia del municipalismo y la necesaria reforma de la financiación local para "en una provincia eminentemente rural como es la nuestra, llevar los servicios públicos a todo el territorio".

El presidente de la Comarca de Sobrarbe, José Manuel Bielsa Manzano, ha sido el encargado de abrir estas jornadas junto al Secretario General de los Socialistas Altoaragoneses, Fernando Sabés.

Bielsa Manzano preside un territorio con menos de 4 habitantes por kilómetro cuadrado, y ha lamentado "la falta de financiación que proviene del Aragón y no digamos ya de la Diputación Provincial" y ha recordado que "ayer en el pleno de la DPH, una vez más dejaron a los pequeños ayuntamientos de lado" calificando de "muy curioso el dato de que más del 70% de las subvenciones nominativas que se aprobaron en el pleno, de esas ayudas que ellos dicen 'a dedo', son para ayuntamientos del PP, mientras los recursos a los consistorios gobernados por el PSOE, que en su mayoría son muy pequeños o pequeños, quedan en un 11%. Así no se apoya al medio rural".

A su juicio, "sin financiación, escasos recursos económicos y de personal, es muy difícil trabajar. Lo suyo es contar con los recursos adecuados para desarrollar nuestras competencias y también aquellas que, no siendo propias, asumimos por el bien de nuestros vecinos".

"Frente a esta forma de trabajar de los socialistas", ha apuntado, "los gobiernos de la derecha están totalmente volcados en las redes sociales. Nosotros pensamos en la gente, ellos en sus propios intereses".

Algo a lo que también ha hecho referencia Fernando Sabés, quien ha hablado de "el trabajo en equipo, algo que siempre ha hecho esta federación, frente a los personalismos que hoy vemos en la Diputación Provincial, en el Gobierno de Aragón o en ayuntamientos como el de Huesca".

Una comarca "socialista y con mayoría absoluta, como es Sobrarbe, que trabaja de la mano con los municipios, es un ejemplo de cómo somos en esta federación: nos preocupan las personas, sus problemas del día a día. Frente a esto, tenemos mucha Copa Diputación, mucho festival en Huesca, pero poco municipalismo y poco atender las necesidades del territorio".

BOLAÑOS Y ALEGRÍA ESTE DOMINGO

"El municipalismo: lo más importante" ha sido la primera mesa redonda de las Jornadas. Moderada por Tania Solans, alcaldesa de Esplús y presidenta de la Comisión de Pequeños Municipios de la FEMP, con la participación del alcalde de Lleida, Félix Larrosa; la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín; y el senador por Navarra, Javier Remírez.

Por la tarde, Esther Redondo, periodista de La Sexta; Ainhoa Martínez, periodista del ABC; y Fernando Garea, periodista de El Español; han debatido, moderados por la politóloga Carmen Lumbierres, sobre 'Comunicación: la batalla en la red'.

La última mesa redonda de la jornada, 'La política de izquierdas frente a la reacción ultraderechista', ha dado cita a Antón Losada, profesor universitario y periodista; y Cristina Monge, politóloga, socióloga e investigadora; moderados por quien fuera director del Diario de Teruel, Chema López Juderías.

Un diálogo titulado 'Gobierno de progreso: España y Aragón' cerrará las XIX Jornadas Socialistas de Ligüerre de Cinca. A partir de las 10:30 de este domingo 30 de noviembre, Félix Bolaños, Ministro de la Presidencia, y Pilar Alegría, Ministra de Educación y Secretaria General del PSOE Aragón, conversarán sobre las políticas que ha impulsado el gobierno que lidera Pedro Sánchez y los beneficios que ha aportado a tanto a la provincia de Huesca como a la comunidad autónoma y a los aragoneses.

El acto de clausura estará presentado por Marcelino Iglesias, ex Presidente del Gobierno de Aragón y Presidente del PSOE Aragón; y moderado por Fernando Sabés, Secretario General de los socialistas en la provincia de Huesca.