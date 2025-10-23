El PSOE apremia a Chueca a que defina el uso de la Torre de Santa Engracia, en el barrio rural de Movera

Archivo - Zaragoza.- El PSOE critica el "incumplimiento" de Chueca en prevención y protección de sus trabajadores - PSOE ZARAGOZA - Archivo

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Ana Becerril, ha lamentado que el Gobierno de la ciudad, presidido por la alcaldesa, Natalia Chueca, "siga sin definir un proyecto claro de uso" de la Torre de Santa Engracia de Movera, "ni un calendario de apertura, a pesar del importante esfuerzo económico" que se ha realizado en este edificio emblemático del siglo XVII.

Aunque las obras están terminadas desde hace tiempo, los vecinos de Movera, que no cuentan con centro cívico, no pueden utilizar el edificio para diferentes actividades, como la Muestra de Artesanía, que se ha quedado sin celebrar este año, ha comentado Becerril.

La edil socialista, que ha interpelado este jueves al Gobierno de la ciudad para que diera cuenta de los motivos por los que, una vez finalizadas las obras de la Torre de Santa Engracia de Movera, no se haya equipado interiormente, ni dotado de personal y ni aclarado si el espacio va a ser compartido, ha mostrado su preocupación por la respuesta que ha dado el PP.

"El Gobierno de Chueca ha echado balones fuera para no aclarar el futuro de la Torre. Su argumento es siempre el mismo: atacar con insultos la labor del PSOE en este Ayuntamiento y la gestión de Pedro Sánchez para desviar la atención y no dar respuestas claras a los vecinos, algo lamentable", ha calificado.

Lo único que ha quedado claro después de la intervención de Paloma Espinosa es que el Gobierno de Zaragoza "sigue sin un proyecto claro de uso ni un calendario de apertura para la Torre de Santa Engracia", ha deducido.

"¿Quién asumirá la gestión de la Torre de Santa Engracia? ¿El Gobierno de Chueca tiene pensado compartir el uso de este espacio? ¿Cuándo van a poder disfrutar los vecinos de Movera de este edificio emblemático e imprescindible para este barrio rural? Esas son las respuestas que esperamos de un Gobierno, el de Chueca, al que solo le interesa la confrontación", ha subrayado Becerril.

MÁS PREGUNTAS

La concejal socialista ha recordado que el pasado 7 de octubre, la Alcaldía de Movera solicitó información sobre la situación del edificio tampoco obtuvo ninguna respuesta concreta.

Ana Becerril ha destacado la importante inversión realizada en la Torre de Santa Engracia de Movera: 1,6 millones de euros, de los cuales 1,1 procedían de los Fondos Europeos Next Generation y 500.000 del área de Urbanismo del Ayuntamiento, es decir, "un esfuerzo económico considerable, con fondos públicos de todos los zaragozanos, que hoy por hoy no está teniendo ningún retorno social, cultural, ni vecinal".

La Junta Vecinal de Movera presentó ya en 2016 un proyecto sociocultural sólido y ambicioso, que proponía convertir la Torre de Santa Engracia en un centro de referencia, no solo para Movera, sino para el conjunto de los barrios rurales de Zaragoza, y también como un espacio atractivo para que vecinos de la ciudad consolidada se acercaran y conocieran mejor esta parte de nuestro término municipal.

En aquel momento, se habló incluso de la coordinación con la red de Centros Cívicos para garantizar que el espacio pudiera mantener actividad durante todo el año, generando dinamismo, participación y cohesión social. Sin embargo, a día de hoy, nada de eso ha ocurrido a pesar de que la obra está terminada.

Asimismo, la concejal socialista ha recordado el compromiso adquirido por la propia alcaldesa hace unos meses de que la Torre de Santa Engracia sería devuelta a sus vecinos.

"¿Qué ha pasado con ese compromiso? ¿Por qué un edificio restaurado con fondos europeos y municipales, que debería ser un motor cultural y social, sigue cerrado y vacío? ¿Qué planes reales tiene el Gobierno municipal para su puesta en marcha? ¿Y en qué plazos piensa cumplirlos? Nos encontramos como siempre con patrimonio rehabilitado pero si uso. Y a día de hoy, seguimos sin respuesta por parte del PP", ha concluido.