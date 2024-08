El PSOE Aragón compromete su apoyo al Partido y al Gobierno, aunque admite "posicionamientos distintos" en financiación

ZARAGOZA, 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización del PSOE Aragón, Darío Villagrasa, ha comprometido este viernes el apoyo de los socialistas aragoneses al Gobierno de España y al Partido, en el contexto de una situación política "difícil", aunque ha admitido que hay elementos "opinables" y "posicionamientos distintos" en algunas cuestiones, como la financiación autonómica, como ya ha manifestado el líder regional, Javier Lambán, quien avisó en una entrevista hace unas semanas que el PSOE se estaba "desdibujando" e iba camino de empeorar su "catastrófico" resultado de 2023.

En una rueda de prensa previa a la primera reunión de la Ejecutiva Regional del nuevo curso político, Villagrasa ha garantizado el apoyo político al Ejecutivo en una legislatura en la que, pese al "ruido", las "discrepancias" o las "polémicas artificiales", ha subido las pensiones "a los pensionistas que menos tienen", el Salario Mínimo Interprofesional, ha protegido "con garantía" los derechos laborales y ha desarrollado actuaciones "muy beneficiosas" en materia de política macroeconómica o exterior, mientras el PP "ha negado el pan y la sal" y se ha centrado en el "cuanto peor, mejor".

"Vamos a seguir defendiendo al Partido y al Gobierno", ha remarcado el secretario de Organización, quien ha añadido que también van a seguir manteniendo un "perfil aragonés".

En ese sentido, se ha referido a la financiación autonómica y ha reconocido "preocupación" ante las manifestaciones de ERC sobre una financiación "singular" o "específica" para Cataluña, pero ha recalcado que los socialistas aragoneses llevan "décadas defendiendo lo mismo", que es un sistema en el cual se refleje el coste efectivo de los servicios.

"No es lo mismo sufragar un profesor o un médico en una gran ciudad que en un área rural. No es lo mismo en Zaragoza que en el medio rural aragonés. No es lo mismo en una Comunidad Autónoma como Aragón con 731 municipios y una dispersión territorial en 1.500 núcleos urbanos, que hacerlo en otras comunidades más pobladas como Valencia, Cataluña, Madrid o todo el litoral", ha reiterado Villagrasa.

En consecuencia, ha asegurado que los socialistas de Aragón no abogan "por privilegios de ningún tipo" y que van a plantear alternativas al Gobierno autonómico dirigido por Jorge Azcón, que está "hablando demasiado del Gobierno de España", pero no tiene "ningún tipo de planteamiento" para los aragoneses.

Sobre las declaraciones de Lambán, ha apuntado que, en el seno del Partido, a veces tienen "unos posicionamientos" o pueden "defender otros", pero que ello no significa que no defiendan las siglas y ha subrayado que trabajan por los intereses de Aragón "mañana, tarde y noche".

"Mi interés es que en el año 27, las elecciones municipales las gane el PSOE de Aragón, tengamos más alcaldes y más concejales, recuperemos los tres ayuntamientos de las capitales de provincia, gobernemos muchas comarcas, en las tres diputaciones provinciales y en el Gobierno de Aragón", ha recalcado Villagrasa.