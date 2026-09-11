El PSOE Aragón ejercerá "una oposición firme" a la privatización de servicios

Comisión Ejecutiva Regional del PSOE Aragón. - PSOE.

ZARAGOZA 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El PSOE Aragón afronta el nuevo curso político con la voluntad de colaborar con el Gobierno autonómico de Jorge Azcón en los grandes asuntos que afectan a la Comunidad y, al mismo tiempo, con el compromiso de ejercer "una oposición firme ante cualquier intento de deteriorar, externalizar o privatizar los servicios públicos, especialmente la Educación y la Sanidad".

Así lo ha explicado el portavoz de la Ejecutiva Regional del PSOE Aragón, Jesús Morales, tras la reunión celebrada este viernes por la tarde para analizar el inicio del curso político y las principales prioridades de los socialistas para los próximos meses.

Morales ha señalado que el PSOE ejercerá una oposición "responsable, útil y exigente", capaz de plantear acuerdos cuando estén en juego los intereses generales de Aragón, pero también de fiscalizar la acción de un Gobierno de Jorge Azcón que lleva ya tres años al frente de la Comunidad y que continúa tratando de responsabilizar al Gobierno de España, al anterior Ejecutivo autonómico o a otras administraciones cuando aparecen problemas en áreas que son de su competencia.

El portavoz socialista ha puesto como ejemplo la actitud mantenida por el PSOE durante este verano ante los graves incendios sufridos en Aragón. Los socialistas han ofrecido al Gobierno autonómico su colaboración para mejorar la prevención, reforzar los dispositivos de extinción y afrontar la recuperación de los municipios y territorios afectados.

El PSOE ha planteado propuestas concretas y ha defendido que la respuesta de las administraciones no puede terminar cuando se apaga el fuego. La recuperación exige escuchar y acompañar a alcaldes y alcaldesas, vecinos, agricultores, ganaderos y empresarios y mantener el apoyo durante el tiempo que sea necesario.

Morales ha lamentado que, "hasta el momento, esa mano tendida no haya encontrado la misma disposición por parte de Azcón y de sus socios de Vox, pero ha asegurado que los socialistas mantendrán su voluntad de acuerdo en aquellas cuestiones fundamentales para el futuro de Aragón".

"Esa voluntad de colaboración no supondrá, en ningún caso, renunciar a la labor de oposición. El PSOE estará especialmente vigilante durante este curso político ante cualquier decisión del Ejecutivo PP-Vox que suponga debilitar los servicios públicos para abrir más espacio a la iniciativa privada", ha dicho.

EDUCACIÓN Y SANIDAD PÚBLICAS FUERTES

Los socialistas consideran que "durante los tres años de Gobierno de Azcón se han acumulado demasiadas señales de un modelo que reduce o deteriora recursos públicos mientras incrementa las oportunidades de negocio para el sector privado". Por ello, el PSOE Aragón situará entre sus prioridades "la defensa de una Educación y una Sanidad públicas fuertes, accesibles y de calidad en todo el territorio".

Morales se ha referido especialmente a los problemas registrados en el comienzo del curso escolar, con dificultades de escolarización y transporte, falta de profesorado, retrasos en infraestructuras y cerca de 2.000 alumnos que han iniciado las clases en barracones.

El portavoz de la Ejecutiva ha subrayado que muchos de estos problemas eran conocidos desde hace meses y habían sido advertidos por el PSOE antes del verano. Después de tres años gobernando, Azcón ya no puede continuar responsabilizando a otros de las consecuencias de su propia gestión.

PISA

Morales también ha rechazado "el intento del Ejecutivo aragonés de atribuir los resultados de PISA a la LOMLOE o a la gestión de Pilar Alegría al frente del Ministerio de Educación".

El PSOE recuerda que "todas las comunidades autónomas aplican la misma legislación educativa y que gobiernos del propio Partido Popular, como el de la Comunidad de Madrid, reivindican como propios sus resultados educativos. Por tanto, no resulta coherente que una misma ley sea presentada como mérito de la gestión autonómica cuando los resultados son positivos y como responsable cuando los datos son negativos".

"El mismo seguimiento se realizará en Sanidad. El PSOE Aragón centrará su atención durante este curso político en las listas de espera, la Atención Primaria, la Salud Mental, la falta de profesionales y cualquier proceso que suponga derivar recursos públicos hacia la sanidad privada".