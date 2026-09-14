El PSOE de Calatayud anima a participar en el proceso de presupuestos participativos

CALATAYUD (ZARAGOZA), 14 (EUROPA PRESS)

El Comité Local del PSOE de Calatayud (Zaragoza) ha acordado hacer aportaciones a los presupuestos participativos" del Ayuntamiento y, además, se ha ofrecido para recibir las sugerencias y aportaciones que tanto militantes como simpatizantes, y la ciudadanía en general, puedan hacerles llegar para ser puestos en conocimiento del Consistorio bilbilitano.

En una nota de prensa, los socialistas han recordado que el Gobierno local ha anunciado el comienzo del plazo para formular propuestas para el presupuesto municipal de 2027, que estará abierto hasta el día 12 de octubre.

El PSOE ha señalado que "la participación ciudadana es el alma de cualquier democracia sana" y por ello el denominado presupuesto participativo "puede ser un buen instrumento para una causa sumamente interesante: dotar a la ciudadanía del poder para decidir de manera directa sobre una parte de los recursos públicos, permitiendo que sean los propios vecinos quienes identifiquen y resuelvan las necesidades más apremiantes de su comunidad".

El secretario general local del PSOE, Víctor Ruiz de Diego, ha expresado que "existen retos prácticos por resolver, como los plazos en los que se emiten las convocatorias y se ejecutan los proyectos, y que a menudo derivan en que una cantidad importante de los mismos se llevan a cabo mediante adjudicaciones directas, sin contar con licitaciones públicas oportunas".

La Casa del Pueblo del PSOE de Calatayud estará abierta para recibir las propuestas de los vecinos para mejorar el documento presupuestario que ha de elaborar el equipo de gobierno del PP, el último antes de las elecciones municipales de 2027, han concluido.