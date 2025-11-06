El PSOE considera que el PP de Aragón se opone a la ley estatal de residuos urbanos por contentar a Vox

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz socialista en materia medioambiental, Silvia Gimeno, ha indicado hoy que el PP se opone ahora en Aragón a la ley estatal de residuos, vigente desde el año 2023, "porque añade transparencia, claridad, sostenibilidad y permite aplicar el principio de quien contamina paga, esto es, cuantos más residuos se generen, mayor debe ser la tasa por abonar porque el coste para gestionarlos es mayor".

Ha contestado así a una rueda de prensa que ha convocado en las Cortes de Aragón el diputado del Partido Popular José Antonio Lagüens. "Ahora dicen rechazar la ley, pero en la tramitación parlamentaria se abstuvo en el Congreso de los Diputados, lo mismo que ocurrió en el Senado, porque están en campaña prefiere la confrontación con el Gobierno central que buscar alternativas de acuerdo.

"El PP de Aragón quiere alinearse con Vox, prefiere la opacidad e ir contra el Gobierno central, que asumir que es necesario una nueva ley de residuos que castigue a los que más contaminan y que añada claridad. La parlamentaria socialista ha explicado que esta ley viene derivada de una recomendación de la Comisión Europea de 2028 que proponía el establecimiento de tasas obligatorias sobre los residuos municipales para disponer de recursos que mejoren la gestión y el tratamiento de los residuos.

De hecho, la Comisión Europea llamó la atención en varias ocasiones a España por no cumplir las obligaciones con respecto a la gestión de residuos Gimeno ha indicado que los ayuntamientos pueden diseñar tasa con reducciones a aquellos que separan la materia orgánica, a los que participan en la recogida selectiva o las familias en situación de vulnerabilidad social, entre otros".

Gimeno ha afirmado que "ahora el PP de Aragón está en campaña y está en contra de todo del Gobierno central y contra las recomendaciones de la Comisión Europea"