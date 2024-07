El PSOE considera que con la salida de Vox, Azcón ha hecho "una enmienda a la totalidad de su proyecto"

ZARAGOZA, 12 Jul. (EUROPA PRESS) -

La portavoz y el portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Socialista, Mayte Pérez y Darío Villagrasa, respectivamente, han analizado la crisis del gobierno de Jorge Azcón que, "con la excusa de la salida de Vox, ha hecho una reestructuración completa, o lo que es lo mismo, una enmienda a la totalidad de su proyecto", han valorado.

"Si ayer estábamos preocupados, hoy lo estamos más", han asegurado tras argumentar que Azcón ha perdido toda la credibilidad con un gobierno "en demolición" que demuestra su fracaso más absoluto y genera más inestabilidad, dado que se trata de la mayor crisis de todos los gobiernos de la historia de Aragón y será un gobierno en soledad sin apoyos parlamentarios suficientes.

Por ello, la portavoz parlamentaria socialista, Mayte Pérez, ha exigido la convocatoria urgente de un pleno extraordinario para que el presidente Azcón ofrezca todas las explicaciones pertinentes.

Pérez ha asegurado que hoy Azcón ha dado la razón al PSOE con el cambio de numerosos consejeros y ha puesto como ejemplo que este grupo ha pedido reiteradamente la reprobación y la dimisión de la consejera de Educación "por su errática política en fondo y forma y que hoy envía a misiones menos comprometidas. "Y nos daba la razón sobre la degradación del departamento de presidencia, a cuya consejera hoy cesa y le quita competencias".

A su juicio, "hoy Azcón nos ha dado la razón pero en vez de ver a un presidente pidiendo disculpas y reconociendo errores, ha preferido actuar con su tradicional soberbia y haciendo gala de la herencia recibida", ha lamentado.

La portavoz del PSOE cree que Azcón ha buscado resolver su problema, situando a los suyos y quitándose de un plumazo a Vox pero no ha dicho cómo va a garantizar la estabilidad de ese gobierno. "Es muy irresponsable y genera más inestabilidad política porque esto no es tener un gobierno en minoría, sino en soledad. ¿Quién va a apoyar a este gobierno?", se ha preguntado.

De hecho, ha contestado a la comparación de la vicepresidenta Mar Vaquera y ha explicado que el primer gobierno de Lambán en 2015 en minoría contaba con 20 diputados (de PSOE y CHA) y un acuerdo con un grupo parlamentario de 14 diputados (de Podemos) que garantizaba el apoyo de 34 diputados para sacar adelante políticas relevantes y necesarias, empezando por los presupuestos.

También ha recordado el segundo gobierno de Lambán, del que el PP profirió "barbaridades" sobre la credibilidad del cuatripartito, diciendo que era el más caro. Sin embargo, el más caro ha sido el de Azcón con Vox ha aumentado un 20% el coste de cargos. Además, ha explicado que el cuatripartito selló sus diferencias por delante asegurando que se resolverían por mayoría "y hablábamos diariamente para resolver cualquier discrepancia que surgiera".

Por ello, Mayte Pérez ha asegurado que "no nos creemos ni a Azcón ni a nadie de su gobierno, que en once meses ha hecho agua, no ha aguantado ni el año de garantía, cuando hace unos días presumían de un gobierno estable y fuerte. Desgraciadamente, dijimos cuando se inició la legislatura con ese contradictorio nombramiento de la presidenta de las Cortes, decíamos que la legislatura empezaba mal y lo que empieza mal, mal acaba", y ha agregado que asistimos a la primera fase de un gobierno en demolición.

Ha estimado que se desconoce el proyecto político de Azcón y su vigencia, ya que hace menos de un año se presentó con unos apoyos pero ahora tendrá que aclarar qué piensa de las ayudas a la Cooperación y el Desarrollo, de la derogación de la Ley de Memoria -que no llevaba en su programa electoral--, o de la derogación de la ley de agricultura familiar.

Pérez ha apostillado que ahora veremos la verdadera cara de Azcón "sin caretas", porque en realidad "no necesitaba Vox porque es el líder más radical" y si no es así, ahora tiene la oportunidad de desdecirse de muchas políticas.

INCERTIDUMBRE

Por su parte, Darío Villagrasa, ha insistido en la "extraordinaria preocupación" y la gravedad de la situación por la falta de certezas, la incertidumbre e inestabilidad política que supuestamente ofrecía Azcón.

"El gobierno en demolición podía haber sido una sustitución de Vox pero han sido la excusa para una crisis de gobierno inédita. Es una enmienda a la totalidad de lo que se ha defendido en los últimos meses. Por eso, el PSOE está tremendamente preocupado porque Aragón no se merece esto", ha declarado el portavoz adjunto.

Villagrasa ha sostenido que Aragón es una comunidad a la que se debe respetar y tener el honor de servir, por lo que insta al gobierno a ofrecer certezas y respuestas a lo que hoy son más dudas.

Igualmente ha criticado la forma en que Vox abandona el gobierno con una intervención del vicepresidente Nolasco, que "una vez más ha utilizando el discurso del odio, cree que Azcón debe dar la cara en el Parlamento". Por ello, el PSOE ya ha registrado la petición del pleno extraordinario.