El PSOE critica que 1.600 personas esperan más de 6 meses una operación al subir en 50 pacientes más en septiembre

ZARAGOZA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Sanidad del grupo parlamentario del PSOE en las Cortes de Aragón, Iván Carpi, ha criticado el incremento de las listas de espera quirúrgicas al aumentar en 50 personas más el pasado mes de septiembre, lo que eleva hasta 1.600 los aragoneses que están pendientes de una operación desde hace más de seis meses, que es un 26 por ciento más desde el inicio de esta legislatura.

Iván Carpi ha arremetido contra la gestión del Ejecutivo de Aragón en Sanidad porque "nunca un Gobierno autonómico la ha desprestigiado tanto" y ha avanzado que se han convocado manifestaciones este fin de semana, que se suman a las ya realizadas en otras localidades porque la sociedad demanda al Gobierno de Aragón "sensibilidad y cariño a la sanidad y dotación eficaz para combatir los problemas sanitarios".

El Gobierno de Aragón tiene en la sanidad su "gran problema de gestión" por su "absoluta, incapacidad y por la forma de afrontar las situaciones", ha dicho Carpi. "No son conscientes del problema que tienen entre manos con 4 ó 5 noticias sanitarias negativas a diario".

En rueda de prensa, ha comentado que el Ministerio de Sanidad ha presentado un informe semestral sobre listas de espera y en el último año ha subido un 23% en Aragón cuando la media española es de un 3%.

"Son datos terribles", ha opinado porque Aragón es la tercera con mayor aumento relativo de tiempo medio de espera quirúrgica que es de un 10%, 2,3 puntos más que la media, y en términos absolutos son 5.300 pacientes más que en junio de 2023, el cuarto mayor aumento de España. Es la segunda con mayor incremento anual en la tasa de pacientes para operar con 3,75 punto y la media 0,38 puntos.

El PSOE reclama un plan de choque que desde el Gobierno de Aragón no se atreven, o no saben, pero no entendemos la motivación. Todos los parámetros son negativos y es verdaderamente preocupante.

FALTA DE ESPECIALISTAS

Carpi ha comentado que no es el único problema de la sanidad, sino también la falta de pediatras en Utrillas, Calatayud o Monzón, donde es "sangrante porque no hay ni uno solo para atender a la población infantil de la zona".

Ha instado a que los representantes públicos del PP de esas zonas con carencias de pediatras se preocupen y "pidan a los de Zaragoza" que dejen de amortizar plazas en el medio rural y que se cubran las plazas de hospitales periféricos.

Entre la carencia de especialistas en hospitales periféricos ha citado la otorrinolaringología en Teruel. Asimismo, se ha referido a la paralización judicial del contrato del transporte sanitario no urgente que se suma a la "lentitud" de las obras de los hospitales de Alcañiz y Teruel.

Su impresión es que la situación es "muy grave, exige determinación y otra forma de actuar" porque también hay problemas laborales con las enfermeras de las plantas del Hospital San Jorge de Huesca.

El PSOE, ha concluido Carpi, está "preocupado y exige un cambio de rumbo absoluto porque es necesario". Ha pedimos al Gobierno de Aragón que actúe, de una vez, porque tiene en la sanidad su "gran problema y el Gobierno de Azcón no sirve para atender los problema de los aragoneses, sino todo lo contrario".