El PSOE critica que Chueca ha dejado sin ejecutar el 35% de las inversiones que prometió en la ciudad

La concejal socialista Marta Aparicio. - PSOE

ZARAGOZA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

La concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Marta Aparicio ha criticado que el Gobierno de Chueca ha dejado sin ejecutar el 35% de las inversiones que había prometido en el anterior presupuesto para la ciudad.

Así lo ha asegurado Aparicio, quien también ha recordado que el equipo de Gobierno de la ciudad "año tras año presenta presupuestos en los que prometen cosas que luego no hacen" y señala que "han dejado casi 65 millones de euros de inversiones sin ejecutar, de cada 10 cosas que prometieron, 3'5 millones han sido mentira, así de sencillo".

En este sentido, Aparicio señala que el consistorio cuenta con 28 millones de euros de Remanente de Tesorería "no por haber gestionado bien, tienen ese remanente porque no han ejecutado proyectos que prometieron" y "no lo hacen de dos maneras, o bien van haciendo modificaciones de crédito como quien no quiere la cosa, o bien, directamente dejan de ejecutar determinadas partidas".

Entre otros, Marta Aparicio recuerda partidas que se modificaron para dejar a cero como el estudio para la prolongación de la Calle Isla de Dragonera, Lagos de Coronas, o Ibon de Anayet.

Del mismo modo, solo se ha ejecutado un tercio del plan de ayudas al comercio por obras en la ciudad o el caso "de especial gravedad ya que existen partidas en las que no se ha gastado ni un céntimo destinadas a Zamoray Pignatelli y, de verdad, esto debería darles vergüenza", ha considerado.

No es la única, porque Marta Aparicio recuerda que hay otras muchas partidas en las que "no se ha ejecutado nada o prácticamente nada, como el alumbrado público del recinto ferial, las actividades en el Túnel y en la Azucarera. Por no hablar de las inversiones en barrios rurales, las partidas destinadas a regeneración de barrios o la escuela infantil Parque Venecia".

La concejal socialista recuerda también que el equipo de Chueca "alardea de reducir la deuda de la ciudad, y esto es sencillo, el remanente sin gastar se destina a cubrir la deuda, a reducirla, y lo logran porque no hacen un número considerable de lo que prometen".

Además, Marta Aparicio recuerda que, mientras esto sucede, Chueca se dedica a denunciar "la política de asfixia financiera" del Gobierno de España, en lugar de ejecutar las partidas prometidas.

Y esto sucede en un contexto en el que el Gobierno de España "es el que más dinero le ha transferido a este Ayuntamiento de la historia" algo que contrapone con la actuación del Presidente de Aragón, Jorge Azcón, que "todavía no ha pagado a la ciudad lo que le tiene que pagar".