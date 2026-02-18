El PSOE critica que Chueca "solo se preocupa por sus proyectos megalómanos, sus fiestas y sus amigos"

Archivo - La concejala del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza Marta Aparicio - PSOE - Archivo

ZARAGOZA 18 Feb. (EUROPA PRESS) -

La concejal del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Marta Aparicio ha criticado que la alcaldesa, Natalia Chueca, "solo se preocupa por sus proyectos megalómanos, sus fiestas y sus amigos y no por los problemas reales de la ciudad".

Además, ha alertado de que el proyecto de presupuesto de 2026 presentado por Chueca plantean un contexto a futuro inmediato en el que el Ayuntamiento "va a tener que subir impuestos y recortar gastos al argumentar que los ingresos de la ciudad "no son suficientes, mientras se bonifica a Quirón y el mantenimiento no llega a los barrios, mientras se gasta millones en una ciudad del cine", ha comparado.

Aparicio ha considerado que "es absolutamente necesario que el PP se replantee cómo y en qué se está gastando el dinero de todos los zaragozanos. Porque desde que gobiernan vemos cómo, año tras año, aumenta el presupuesto de la ciudad y, sin embargo, esta empeora".

La concejal socialista ha resumido de este modo en la Comisión extraordinaria de Hacienda la propuesta de aprobación del presupuesto para 2026, en el que el PSOE ha presentado una enmienda a la totalidad y 91 enmiendas parciales.

Un presupuesto, ha recordado, "que ha estado claramente marcado por las elecciones autonómicas y dirigido desde Madrid, y que nos va a llevar a ir a una moción de confianza".

En este punto, ha hecho una mención especial "al descubrir la cacicada que estaba dispuesta a hacer Chueca para aprobar el presupuesto alterando las mayorías elegidas democráticamente", aprovechando la jubilación del portavoz de Vox, Julio Calvo, quien ha reculado y se jubilará después del debate de presupuestos.

"Me parece incluso más grave que ir en coche oficial sin cinturón", ha dicho Aparicio para confiar en que Chueca "pague la multa por el bien de los ingresos de este Ayuntamiento", ha ironizado.

DESEQUILIBRIO

Al mismo tiempo, se ha preguntado hasta dónde está dispuesta a llegar Chueca cada vez que se encuentre con que la mayoría del pleno no está de acuerdo con alguna de sus propuestas. En 2023, la mayoría de los ciudadanos le dieron el apoyo a Chueca, pero no la mayoría absoluta, "ni decidieron nombrarla reina absoluta ni absolutista de Zaragoza", ha criticado. Por eso, ha aconsejado al Gobierno del PP que "empiece a interiorizar esto y comience a tratar al resto de concejales como miembros de la Corporación municipal".

Pero también es "grave", ha dicho, que estas cuentas "presenten un considerable desequilibrio financiero". El gasto corriente "se les ha ido de las manos al incrementarse un 44% desde que gobierna el PP, además, no cumplen el límite de gasto no financiero, rebasándolo en casi 43 millones de euros", ha detallado.

Marta Aparicio ha recordado que las ayudas a la rehabilitación de viviendas vuelven a los niveles del año 2022; se reduce la partida destinada a las Juntas de Distrito y se congela la de Barrios Rurales y que las ayudas a la Cooperación al Desarrollo se reduzcan hasta casi su desaparición, con un 0,04% del presupuesto.

La concejal socialista también ha aludido a la eliminación de las ayudas a la digitalización de los mercados de abastos, el mantenimiento del recorte del programa Volveremos y otro recorte de 400.000 euros a otros programas del mismo ámbito.

En fomento del empleo, se recortan inversiones en los equipamientos del IMEFEZ, se recortan 130.000 euros en ayudas a la inserción sociolaboral y desaparece una línea de 700.000 euros de apoyo a autónomos y microempresas.

A su juicio, resulta "insuficiente" la partida de mantenimiento de colegios y se recorta en un 30% la destinada a calefacción en los centros educativos.

En cuanto a la movilidad, el proyecto de presupuestos "solo" dedica 15.000 euros al estudio de ampliación de la línea 1 del tranvía y ninguna partida para el de la línea 2. En ese sentido, Marta Aparicio, ha recordado que el presupuesto "lejos de emprender políticas encaminadas a transformar la ciudad en busca de una Zaragoza más sostenible, cohesionada y atractiva, refleja un modelo que concentra la mayoría de la inversión en grandes proyectos, olvidando las necesidades de la ciudad y engordando el gasto corriente sin ninguna mejora en la prestación de los servicios".

ENMIENDAS DEL PSOE

La concejal socialista ha pedido rehacer el presupuesto, al argumentar que "el mayor presupuesto de la historia no es sinónimo, ni mucho menos, de tener el mejor presupuesto" y defiende las enmiendas presentadas para mejorar la ciudad.

Entre las propuestas presentadas figura un plan extraordinario para las personas sin hogar, potenciar las políticas de juventud, la cooperación al desarrollo y el incremento de partidas destinadas al tercer sector.

Aparicio ha defendido que parte de las enmiendas del PSOE van dirigidas a la proyección exterior con programas para que Zaragoza sea un referente en cooperación y solidaridad y también en cultura, poniendo en valor el patrimonio histórico de nuestra ciudad.

En materia de urbanismo, se apuesta por subir las partidas de adquisición de inmuebles para vivienda pública protegida y por proyectos como la calle Loarre, la regeneración de barrios, el Centro Cívico Distrito Sur y la Estación del Norte.

En el ámbito de participación, las enmiendas del PSOE recuperan el recorte en Distritos de la ciudad y en subvenciones para AMPAS, se crea una nueva partida para participación ciudadana infantil y un plan de inversiones en Barrios Rurales.

En cultura, las propuestas pasan por actuaciones para el fomento de artistas noveles en distintas disciplinas y un nuevo festival de artistas emergentes que ponga en valor el Ebro y sus riberas. La renaturalización de los patios escolares, el estudio de la línea 2 del tranvía o un plan de mejora del arbolado y de inversiones en el Parque del Agua, son algunas de las enmiendas presentadas en el capítulo de medio ambiente y movilidad.

Además, se propone un plan de modernización de la Policía Local y de seguridad vial, y el incremento del programa Volveremos.