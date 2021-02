El PSOE critica que el Gobierno PP-Cs "dejó de gastar" 5 millones de euros en acción social en 2020

ZARAGOZA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha criticado que el Gobierno PP-Cs "se dejó de gastar" más de 5 millones de euros del presupuesto del área de Acción Social en 2020.

La portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera, ha considerado "muy grave" e "irresponsable" que el Gobierno PP-Cs se dejara de gastar el año pasado un 10 por ciento de las partidas de Acción Social, más de 5 millones de euros, en un año "excepcional", marcado por la mayor pandemia de los últimos cien años.

"No sabemos si el problema de este Gobierno es un problema de incapacidad o de no ser consciente de la situación de pandemia en la que nos encontramos. Nos parece un poco hipócrita que estén pidiendo dinero a otras instituciones cuando no se gastan el que presupuestan", ha criticado la edil socialista.

Precisamente, ante los próximos presupuestos, la portavoz de Acción Social del PSOE, María Ángeles Ortiz, ha adelantado que los socialistas presentarán enmiendas en el Área de Acción Social por valor de más de dos

millones de euros.

Ortiz ha explicado que estarán enfocadas a defender un modelo de derechos sociales frente al modelo de "asistencialismo y privatización del Gobierno de Azcón".

Ha recordado que para el PSOE hay unas líneas rojas, como la violencia de género, que debe contar con partidas específicas, pero también se oponen a la "privatización" de la línea 900 o las políticas antiabortistas. También pedirán aumentar las partidas destinadas a cooperación al desarrollo o las subvenciones para las entidades del

Tercer Sector", ha insistido la concejal socialista.