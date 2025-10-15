El PSOE exige al Gobierno de Azcón que publique los datos de las listas de espera de pruebas diagnósticas

ZARAGOZA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La diputada autonómica socialista Beatriz Sánchez ha exigido al Gobierno de Azcón que de forma inmediata publique las listas de espera de las pruebas diagnósticas y "no sea también la comunidad insumisa de todo el país en ofrecer esta información".

Sánchez ha indicado que un medio de comunicación nacional publica hoy que cinco comunidades autónomas, entre ellas Aragón, ocultan las listas de espera de las pruebas diagnósticas, "por ello queremos mostrar nuestra máxima preocupación porque nuestra comunidad se encuentra entre las regiones que hasta ahora no aporta las listas de espera diagnósticas de cara a conocer la situación real de nuestra sanidad, dado el elevado número de quejas".

Ha recordado que el PP de Aragón en el programa electoral, hablaba de colaboración público-privada para reducir las demoras en pruebas diagnósticas que aumentaron durante el Covid. Ha señalado que hasta ahora en Aragón se han venido dando datos de listas de espera quirúrgica superior a seis meses, que apenas ha mejorado en dos años, y también se ha aportado las listas de espera para consultas externas, que en dos años han empeorado.

Ha afirmado que "hasta ahora estos datos de pruebas diagnósticas no se habían dado nunca en Aragón, pero el empeoramiento del sistema y los alarmantes retrasos hacen necesario que se aporten ya los datos". Ha añadido que "el Gobierno de Azcón no ha avanzado en estos dos años en la sanidad pública aragonesa hacia una mayor transparencia".

Para Beatriz Sánchez "es evidente que la sanidad aragonesa ha experimentado una notable pérdida de calidad en dos años, lo vemos en todos los hospitales de fuera de Zaragoza, en la falta de especialistas, en el recorte de plazas, en la paulatina privatización".

Ha apuntado que estas listas de espera de pruebas diagnósticas no se han publicado, aunque se recogen, por lo que solicitamos a partir de ahora que también se publiquen para tener una radiografía completa de la sanidad pública aragonesa, y es necesario se publique estas listas de espera para saber, por ejemplo, la demora media para una mamografía".

"Al no conocer las listas de espera diagnóstica y saber que las listas de consultas externas son muy altas, casi las más altas de la historia, pero no podemos conocer la espera de los pacientes aragoneses ante cualquier proceso de salud", ha finalizado diciendo.