El PSOE Huesca considera que el anuncio sobre anillos de prevención de incendios "llega tarde"

Archivo - El diputado del PSOE en las Cortes de Aragón Marcel Iglesias. - EUROPA PRESS - Archivo

HUESCA 26 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE altoaragonés considera que el anuncio del Gobierno de Aragón y la Diputación de Huesca para la creación de anillos de prevención de incendios forestales en torno a los núcleos urbanos "llega tarde y la partida presupuestaria es totalmente insuficiente para atender a la gran cantidad de pueblos que tienen un riesgo real de incendio".

El diputado socialista en las Cortes de Aragón, portavoz en la Comisión de Agricultura, Marcel Iglesias, ha lamentado que el PP en las administraciones "solo actúa cuando pasan las desgracias".

"Llevamos un verano de incendios forestales que han asolado especialmente hasta ahora a la provincia de Huesca, con más de 26.000 hectáreas quemadas, y ahora publican un convenio sin consultar con el territorio y totalmente indefinido", ha afirmado Iglesias.

"Este anuncio llega tarde, y además sin desarrollar una propuesta económica seria", ha señalado el diputado, criticando que el Gobierno PP-VOX destine más dinero al año a la propaganda y publicidad institucional que a este tipo de actuaciones. "Hay algo más de un millón de euros para medios de la ultraderecha al año, una cantidad superior a la que se destina a perimetrar núcleos en la provincia de Huesca", ha dicho Iglesias.

La provincia de Huesca tiene más de 800 núcleos habitados. "Con 900.000 euros por año, ¿cuántos pueblos se cubren por año? Si son dos cada año, harían falta 400 años para llegar a toda la provincia. El anuncio viene sin decir cómo, dónde, ni quién va a gestionar esto. Una vez más solo anuncios y tomadura de pelo".

El PSOE exige conocer qué criterios se van a seguir para desarrollar este convenio. "Es necesario hablar con el territorio, con los alcaldes y alcaldesas de todos los ayuntamientos, conocer la realidad de la provincia de Huesca", ha continuado Iglesias.

"Queremos saber por qué localidades se va a empezar, exigimos al Gobierno de Aragón y a la Diputación de Huesca más transparencia, más seriedad y menos oportunismo", ha reclamado el diputado.

Marcel Iglesias ha comentado que desde que empezó la legislatura comenzaron a prometer esos anillos de seguridad, y que, hace más de 4 meses, el gobierno de Azcón y el de Isaac Claver ya anunciaron a bombo y platillo un protocolo de actuación para realizar anillos de prevención de incendios.

"Llevan tres años diciendo que van a hacer esos perímetros de seguridad, y no sólo no han hecho nada, sino que ahora, después de dos meses de incendios forestales en la provincia de Huesca vuelven a anunciar un convenio que llega tarde y mal", ha asegurado.

"Claro que es necesario perimetrar los núcleos de población como medida preventiva, pero lo que criticamos es la actitud intolerable del PP".

"Anunciar algo que ya habían anunciado y que no han hecho, precisamente ahora, nos parece una burla a todos los vecinos que han sufrido las consecuencias de los incendios forestales en la provincia, como en La Litera a finales de junio, el de los Monegros en julio, o el último que ha sido el peor que se recuerda, de Las Peñas de Riglos que afectó a Hoya de Huesca y Jacetania, entre otros incendios que se han sucedido en prácticamente todas las comarcas oscenses".

"Lo que tienen que hacer Claver y Azcón es ponerse a hacer los perímetros contra incendios ya, y dejar de anunciar, que ya llevan tres años en el gobierno y lo único que han hecho Claver y Azcón es firmar un protocolo insuficiente para proteger nuestros pueblos del fuego", ha concluido Marcel Iglesias.