El PSOE Huesca propone actualizar el Plan de Equipamiento Comercial y crear un censo interactivo de establecimientos

HUESCA, 28 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los socialistas en el Ayuntamiento de Huesca han propuesto actualizar el Plan de Equipamiento Comercial y crear un censo interactivo de establecimientos, con el objetivo de promover "el desarrollo socioeconómico de la ciudad de acuerdo a su tejido económico, que tiene en el comercio de proximidad uno de sus pilares fundamentales".

Se trata de una de las principales fuentes generadoras de empleo en la ciudad, así como de riqueza, y alrededor de la cual se articula el día a día de los vecinos, ha remarcado la concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Huesca, Rosa Gerbás.

Por ello, el Grupo Municipal Socialista en Huesca ha presentado una propuesta, que se debatirá en el próximo pleno ,en la que pide la actualización del Plan de Equipamiento Comercial, "que se elaboró en 2006, fruto del trabajo conjunto de este ayuntamiento, la Asociación de Comerciantes, la Federación de Empresarios, el Gobierno de Aragón y la Cámara de Comercio" ha recordado.

"Desde entonces, tanto la ciudad como el comercio, la tecnología o la forma en que consumimos ha cambiado de forma radical, por lo que entendemos que ha llegado el momento de actualizarlo para que recoja la realidad de un sector que debe seguir siendo el corazón de nuestra ciudad", ha apuntado Gerbás.

PREOCUPACIÓN

La edil ha manifestado la preocupación que han trasladado los comerciantes y la sociedad oscense por el cada vez más elevado número de locales comerciales que bajan su persiana. "Son servicios que pierde nuestra ciudad, aunque que el problema no es reciente y que el motivo principal para el cierre no es tanto la falta de clientela como el elevado precio del alquiler de los locales, algo en lo que el Ayuntamiento no puede intervenir", ha apostillado.

Ha recordado que durante el anterior mandato se impulsaron medidas de apoyo al comercio local, como los Bonos Impulsa o como el proyecto 'Impulsa Huesca. Es tu comercio'.

Este último se presentó a Fondos Europeos, "una apuesta clara y decidida por nuestro comercio local, que planteaba una serie de actuaciones que se diseñaron analizando la situación del sector en estrecha colaboración con los comerciantes". Lamentablemente, ha indicado, "no fue seleccionado, pero eso no quiere decir que no puedan implementarse las propuestas que allí recogíamos, puesto que reflejaban las necesidades que el sector nos había transmitido y medidas para solucionarlas".

Entre otras medidas, se proponía la creación de un Censo Interactivo del Comercio Local, "que permitiría acceder a la información, localización, disponibilidad y estado de los locales comerciales de nuestra ciudad".

"Consideramos que es una herramienta fundamental para el desarrollo del proyecto 'Impulsa Huesca. Es tu comercio'", ha finalizado Rosa Gerbás.