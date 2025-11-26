El PSOE de Jacetania (Huesca) alerta del "mal estado" de la carretera A-2605

Carretera A-2605 a su paso por el núcleo de Abay. - PSOE.

JACA (HUESCA), 26 (EUROPA PRESS)

El PSOE de la comarca altoaragonesa de La Jacetania ha alertado del "mal estado" de la carretera A-2605, que une Jaca con Aínsa, "sin que el Gobierno de Azcón haya hecho nada para revertir la degradación" de esta vía.

"Los vecinos de los 13 núcleos de población que atraviesa la A-2605 no pueden seguir esperando a los caprichos de Azcón. Exigimos al Gobierno de Aragón que cumpla el compromiso que adquirió el anterior ejecutivo e inicie de manera inmediata las actuaciones necesarias para la mejora integral de esta vía", ha afirmado la diputada autonómica Lorena Canales.

Ha visitado este miércoles el núcleo de Abay, que se encuentra en el trazado de la vía que une Jaca con Aísa. Allí, ha podido conversar con vecinos y responsables socialistas en diferentes administraciones sobre las afecciones que ya está teniendo en la zona el "lamentable estado de conservación" de esta carretera autonómica.

"Las comunicaciones por carretera, en un territorio como La Jacetania, que cuenta con numerosos núcleos de población muy dispersos entre sí, son fundamentales para garantizar a sus vecinos el acceso a servicios públicos esenciales y una conexión digna con el resto del territorio", ha señalado.

Sin embargo, ha añadido Canales, "la falta de interés del Gobierno de Azcón por lo rural está haciendo que transitar por muchas de las vías autonómicas que vertebran el territorio sea toda una odisea. Están poniendo en riesgo la seguridad de quienes la transitan. En este caso, no sólo los vecinos de estos núcleos, también turistas que llegan durante todo el año".

"Exigimos a Azcón que incluya en el presupuesto de 2026 una partida específica para las obras de acondicionamiento, mejora del firme, señalización y márgenes de dicha carretera".

En su visita, Canales ha estado acompañada por la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Jaca y presidenta de la Comarca de La Jacetania, Olvido Moratinos, quien ha recordado que "tras finalizar en 2024 las obras de la carretera que va de Jaca a Bernués, llevamos más de un año esperando noticias sobre las obras en esta carretera. Azcón está siguiendo los pasos del presidente provincial, Isaac Claver, y está abandonando a los pequeños municipios de esta comarca".

Para Moratinos, "en un momento en el que las administraciones no sólo hablamos, sino que también algunas actuamos para frenar la despoblación, basar toda acción política en el orgullo rural o en el alarde de tener amplios conocimientos sobre la realidad del territorio, resulta incoherente".

Y por ello, ha insistido en "exigir una actuación urgente en una infraestructura fundamental, que es sinónimo de desarrollo económico, social y turístico de la zona. Parece que ni DPH ni DGA están pensando en los intereses del territorio. Una vez más, los intereses del PP van en sentido opuesto a los de los vecinos".