El PSOE lamenta que la "parálisis" de Azcón retrasa los preparativos para el eclipse y pregunta por el plan estratégico

La diputada Mari Carmen Soler, este domingo en la plaza de San Juan de Teruel. - PSOE TERUEL

TERUEL 22 Mar. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha criticado que la "parálisis" a la que ha condenado Jorge Azcón a Aragón tras la convocatoria de las elecciones autonómicas "impuestas por el PP nacional en base a sus exclusivos cálculos partidistas" también está afectando a los preparativos para afrontar el eclipse total de sol del próximo mes de agosto, de forma que la mayoría de los ayuntamientos y comarcas se sienten "abandonados" por el Ejecutivo autonómico.

Para ponerle solución, los socialistas presentarán varias iniciativas sobre los planes previstos y exigen transparencia inmediata, coordinación real y más recursos.

Bajo la cuenta atrás que anuncia en la Plaza de San Juan de la capital turolense este esperado evento astronómico, para el que se esperan miles de visitantes y que requiere de una planificación precisa en todo el territorio, la diputada autonómica Mari Carmen Soler se ha preguntado "dónde está el plan estratégico" que el Gobierno de Aragón contrató a finales de 2024 por un importe de 60.000 euros, así como la coordinación interdepartamental que anunció el consejero Manuel Blasco en el mes de junio.

"Se ha quedado todo en humo", ha afirmado Soler recordando que el Ejecutivo de Azcón solo empezó a actuar respecto al eclipse cuando el PSOE les conminó a hacerlo a través de un proposición no de ley aprobada en el parlamento aragonés.

La también regidora de Mirambel (Teruel) ha denunciado que, "a día de hoy", la mayor parte de los alcaldes y alcaldesas "estamos profundamente preocupados porque no tenemos los recursos para atender a nuestros vecinos y visitantes".

Así, ha considerado necesario preparar refuerzos en ambulancias, y en personal sanitario o de urgencias, así como determinar la necesidad de personal voluntario o cómo se coordinarán los municipios con Protección Civil.

Soler ha explicado que para la inmensa mayoría de los ayuntamientos la relación con el Ejecutivo aragonés se ha traducido en dos reuniones hace más de un año y dos comunicaciones por carta, "una con recomendaciones sobre las gafas que no sabemos si hemos de comprar y otra para explicarnos que no hay que hacer fuego en el monte en pleno agosto, como si no lo supiéramos ya".

Así, ha explicado que solo las pocas poblaciones elegidas por el propio Gobierno para centralizar la acogida de visitantes como puntos de observación mantienen un diálogo más fluido.

"¿Pero y el resto de los municipios? En la Comarca del Maestrazgo ya hemos tenido que reaccionar organizando nuestra propia mesa de trabajo con los sectores afectados. No podemos esperar a un Gobierno de Aragón que no llega", ha dicho Soler apuntando a los posibles problemas de los que alertan algunos sobre un "apagón" de las redes de telefonía e internet o para la atención de una urgencia médica.

En este sentido, Soler ha criticado que aún no se haya desplegado la Red Tetra de emergencias, "pese a las reiteradas peticiones y promesas que han caído en saco roto".

"Desde el PSOE hemos exigido por activa y por pasiva que el Gobierno de Azcón pusiera en marcha estas emisoras. A día de hoy en el Centro de Salud de Cantavieja la emisora no funciona. Tienen los equipos en los cajones o sin configurar, dejando a nuestros sanitarios y a nuestros vecinos vendidos ante una emergencia el día del eclipse".

Además, ha contrapuesto "la inacción" del Gobierno autonómico al "liderazgo" del Gobierno de Pedro Sánchez: "mientras el señor Azcón y el consejero turolense siguen instalados en la opacidad y la dejadez, el Gobierno de España ya ha celebrado tres reuniones de su Comisión Interministerial --agosto, noviembre y febrero-- con 5 grupos de trabajo operativos de movilidad y seguridad, Protección Civil, turismo, salud pública y divulgación científica. Incluso la Delegación del Gobierno en Aragón ya activó en febrero la coordinación institucional con la primera Junta de Seguridad. El Estado planifica, Azcón duerme".

Soler ha anunciado que, "mañana mismo", el grupo parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón presentará una pregunta "para que el Gobierno dé la cara" y expliqué que hay previsto, el plan, la estrategia. "Mucho nos tememos que no hay nada previsto para todos, ni siquiera voluntad".

Desde el PSOE exigen transparencia inmediata, con la publicación del Plan estratégico anunciado y su activación, coordinación real con una transferencia fluida de la información entre la DGA, la DPT y los ayuntamientos y compromisos claros de refuerzos de servicios públicos, incluido el despliegue de la Red Tetra de emisoras.

"No vamos a permitir que Aragón pierda oportunidades por la inacción, la parálisis y el desgobierno en el que estamos inmersos", ha concluido Mari Carmen Soler.