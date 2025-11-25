El PSOE lamenta que Zaragoza no acuerde una declaración institucional sobre el 25N "por el rechazo de Vox"

La portavoz del grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza, Lola Ranera - EUROPA PRESS

ZARAGOZA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Zaragoza ha lamentado que "por el rechazado de Vox" no haya salido adelante una declaración institucional con motivo del 25N, propuesta por los socialistas este lunes en Junta de Portavoces.

"Una vez más, Vox rechazó la propuesta y demostró que ha llegado a las instituciones a romper los consensos", ha incidido la portavoz del grupo municipal del PSOE, Lola Ranera.

"Desde que PP y Vox son socios en Zaragoza ha sido imposible aprobar una declaración institicional contra la violencia machista", ha criticado la portavoz socialista.

"A la violencia de género hay que llamarla por su nombre y no hay que ocultar que a la mujer se le mata por el simple hecho de ser mujer", ha incidido Lola Ranera.

EL TEXTO DE LA DECLARACIÓN

El 25 de noviembre es un día que "nos atraviesa como sociedad, con la conmemoración del Día para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, comienza la propuesta del PSOE en la que se indica que es una fecha de memoria, de denuncia y de compromiso. "Una jornada para recordar a todas las mujeres asesinadas a manos de la violencia machista, para acompañar a las supervivientes y a sus familias".

También se señala que es un día de "determinación colectiva" para renovar el compromiso de España, de la comunidad autónoma y de la ciudad con una vida "libre de violencia para todas las mujeres y niñas".

La violencia de género es la expresión "más extrema de una desigualdad histórica", ha indicado el PSOE añadiendo que es una "violación de derechos humanos, un ataque directo a los valores democráticos y a la dignidad de las mujeres, por el mero hecho de serlo".

Tras señalar que no es un fenómeno aislado, se recoge que es un "problema de Estado" y combatirlo no es solo una responsabilidad política, sino un "imperativo ético".

Además, este año se conmemora el "gran hito" de la renovación del Pacto de Estado contra la Violencia de Género, aprobado el pasado mes de febrero en el Congreso de los Diputados con el respaldo mayoritario de los grupos parlamentarios.

Este nuevo acuerdo amplía el número de medidas de 290 a 461, incorporando nuevas formas de violencia como la violencia económica, la violencia digital o la violencia vicaria, con una dotación presupuestaria reforzada de 1.500 millones de euros para los próximos cinco años.

COMPROMISO

"Hoy, como cada 25 de noviembre, nos sumamos a la llamada global impulsada por Naciones Unidas y reafirmamos nuestro compromiso con la prevención, atención y reparación de la violencia machista. No daremos un paso atrás en esta lucha porque es nuestra responsabilidad acabar con la violencia contra las mujeres", se recalca en la iniciativa del PSOE.

"Zaragoza --enfatiza el texto-- no puede permitir frenar los avances logrados en materia de derechos humanos, en particular, los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Zaragoza no puede tolerar aquellos intentos por intentar deslegitimar las políticas de igualdad de género, cuestionar los movimientos feministas y negar la existencia de la violencia estructural que afecta a las mujeres por el hecho de serlo".

Frente a ello, el Ayuntamiento de Zaragoza, sostiene el PSOE, "tiene la obligación de trabajar y visibilizar su compromiso con la igualdad, la justicia social y los derechos humanos conquistados tras décadas de lucha".

Por todo ello, el Ayuntamiento de Zaragoza ratifica su compromiso con la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones y reafirma su "repulsa y condena ante esta lacra social".

Asimismo, el Consistorio de Zaragoza apoya las iniciativas de sensibilización y educación en igualdad y prevención de la violencia de género, y "se ofrece a seguir colaborando, de forma activa", con el tejido asociativo que trabaja por la igualdad y la lucha contra la violencia machista.

El texto concluye al abundar en que el Ayuntamiento "se compromete" a poner en marcha todas las acciones contempladas en el Pacto de Estado contra la violencia de género, aprobado este año 2025, en el ámbito de su competencia.