El PSOE pide a la alcaldesa de Teruel que deje de poner trabas a la construcción del nuevo hospital

El grupo municipal del PSOE en el Ayuntamiento de Teruel ha pedido a la alcaldesa de la ciudad, Emma Buj, que "deje ya de poner trabas e impedimentos a la construcción del nuevo hospital de Teruel".

El portavoz del PSOE, Samuel Morón, le ha recordado a Buj que "el Partido Popular, durante su etapa de gobierno, no fue capaz de ponerlo en marcha, y ahora que el Gobierno de Lambán está decidido a sacarlo adelante, la alcaldesa no hace otra cosa que poner palos en las ruedas a este proyecto tan importante para nuestra ciudad".

Además, el edil ha opinado que "cuando el PP estaba gobernando Aragón, se inventaron excusas como los terremotos para no sacar adelante este proyecto, le pedimos a la alcaldesa y a su partido político, que dejen de jugar con un tema tan sensible como es la salud de todos los habitantes de esta ciudad, y de media provincia, y que no desprecien una inversión tan importante como la que se va a llevar a cabo con la construcción de este nuevo hospital, casi 100 millones de euros".

Samuel Morón ha manifestado que "Emma Buj con sus declaraciones deja claro que el nuevo hospital no es una prioridad para el PP ni para ella misma, y parece que ahora no quiere que salga adelante, para tapar su propia incompetencia al frente de la ciudad, donde no ha sido capaz de sacar adelante ni un solo proyecto".

Según el portavoz, "es totalmente inaceptable que la alcaldesa abandere las pancartas, lo que debería hacer es trabajar todo lo que no ha trabajado en esta legislatura", al tiempo que ha agregado que parece que "le molesta que empiece el hospital de Teruel, a pesar de que con

sus declaraciones va en contra de los intereses de los propios turolenses, algo que es totalmente impropio de una representante de una ciudad como es ella".

En este sentido, Morón ha expuesto que "a la alcaldesa y al Partido Popular les molesta cualquier proyecto que se ponga en marcha en la ciudad de Teruel, porque eso les deja en evidencia por su propia inacción, y así ha ocurrido con proyectos como Platea o el Aeropuerto, que en su día, ya intentaron boicotear, llamándoles campo de cebada o chatarrería".

MUSEO DE LA GUERRA CIVIL

En esta legislatura, Samuel Morón ha apuntado que la alcaldesa "intentó boicotear el Museo de la Guerra Civil, rompiendo el consenso existente entre todas las fuerzas políticas, y sacándose de la manga un concurso de ideas que vamos a pagar entre todos los turolenses".

También ha puesto como ejemplo la revisión del Plan General de

Ordenación Urbana, donde Buj "rechazó el ofrecimiento del Gobierno de Aragón para firmar un convenio de colaboración, con lo que una vez más, por no dar su brazo a torcer, ha vuelto a retrasar algo que es fundamental y prioritario para nuestra ciudad".