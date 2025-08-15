El PSOE pide ayudas al Gobierno de Aragón para impulsar el Plan de Instalaciones Deportivas que incluya colocar césped

ZARAGOZA 15 Ago. (EUROPA PRESS) -

El portavoz de Deportes del grupo parlamentario socialista en las Cortes de Aragón, Álvaro Burrell, ha pedido al Gobierno autonómico que haga pública una convocatoria de ayudas para impulsar un Plan de Instalaciones Deportivas y que concrete las cantidades que va a invertir en la renovación de césped de campos de fútbol los ayuntamientos que están impulsando proyectos, al margen de las capitales de provincia.

El parlamentario socialista ha indicado que el Gobierno de Aragón publicó en el BOA del 13 de agosto una orden en las que se establecen las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en materia de deporte; en el artículo 2 del mismo se recogen ayudas "para la construcción, remodelación y equipamientos de instalaciones deportivas en la provincia de Teruel con cargo al Fondo de Inversiones de Teruel".

Este artículo incide en un apartado anterior que señala que serán subvenciones "que estén destinadas al uso de la ciudadanía y a la promoción turística de la provincia de Teruel, financiadas con cargo al FITE". El diputado socialista ha calificado de positiva esta línea de ayudas con FITE, pero ha instado a ampliarlas e incluir otra orden de apoyo a todo el territorio.

TODO ARAGÓN

"Entiendo --ha preciso Burrell-- que el Gobierno de Aragón va a sacar también una nueva orden que incluya Zaragoza y Huesca porque lo lógico es que el Plan de Instalaciones Deportivas sea de todo Aragón y la ayudas para cambiar y colocar el césped artificial incluya a toda la comunidad autónoma".

Alvaro Burrell ha señalado que "el Gobierno de Aragón del señor Azcón lleva dos años y ya es hora de que apoye a los municipios que no son capitales de provincia porque hasta ahora con el mayor presupuesto de la historia no han hecho nada en instalaciones deportivas en el resto del territorio". "Llega tarde y mal, pero debe impulsar las ayudas", ha abundado.

Asimismo, el diputado socialista ha recordado que las Cortes de Aragón apoyaron sin ningún voto en contra una iniciativa, la proposición no de ley 397/24 del pasado 12 de diciembre de 2024 que decía literalmente "aprobar un Plan de Instalaciones Deportivas para todo Aragón" y otro punto añadía "aprobar una línea de ayudas para cambiar y colocar césped artificial en aquellos lugares que más lo necesitan en Aragón".

Por ello, ha opinado que el Gobierno de Aragón "debe agilizar ahora las inversiones en el campo de Pinilla de Teruel" y ha recordado que también está haciendo grandes inversiones en la Romareda y ha llegado a acuerdos con el Huesca, pero el PSOE considera que las ayudas deportivas "deben llegar también a los municipios de fuera de las capitales de provincia".

"Esa era la voluntad de nuestra iniciativa: apoyar a los equipos que están en categoría superior, mejorar las instalaciones deportivas de toda la comunidad, por eso pedimos que se cumpla lo que las Cortes aprobaron mayoritariamente de impulsar un Plan de Instalaciones Deportivas y el apoyo a aquellos municipios que van a colocar su césped artificial, ya que en se apoya también al deporte base", ha concluido.