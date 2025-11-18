El PSOE pide que se cree el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética y se reparta entre los ayuntamientos afectados

ZARAGOZA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista ha presentado una iniciativa en las Cortes para que el Gobierno de Aragón cumpla la Ley de comunidades energéticas y reparta, tal y como marca la legislación, los más de diez millones recaudados cada año correspondiente al Fondo Aragonés de Solidaridad Energética entre los ayuntamientos aragoneses afectados por los parques eólicos y fotovoltaicos.

En concreto, la iniciativa plantea impulsar con carácter inmediato el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, recogido en la Ley 5/2024, de 19 de diciembre, de medidas de fomento de comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón, que obliga a distribuir los fondos recaudados en el ejercicio 2025 entre los municipios del medio rural aragonés afectados por el despliegue de los parques eólicos y fotovoltaicos.

El diputado socialista Darío Villagrasa pide al Gobierno de Aragón que realice las actuaciones jurídicas, técnicas, administrativas y de desarrollo normativo correspondientes, que garanticen la distribución de los recursos del Fondo Aragonés de solidaridad energética a los Ayuntamientos en el próximo año, una cifra que podría superar los diez millones anuales, independientemente de exista o no presupuesto aprobado para el ejercicio 2026.

Villagrasa se ha referido también a que Aragón recibirá la mayor entrega a cuenta de historia del Gobierno central que choca con la parálisis de gestión del Gobierno de Azcón. El parlamentario ha recordado que el 19 de diciembre de 2024 se aprobó la ley de medidas de fomento de las comunidades energéticas y autoconsumo industrial en Aragón, fue publicada dicha norma el 31 de diciembre en el BOA, y contiene una serie de obligaciones para el Gobierno de Aragón, entre otras, las prescritas en el Capítulo VII referente al Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, donde se expone su creación, el destino de los fondos, la distribución para los Ayuntamientos como entidades beneficiarias, así como la obligatoriedad de inclusión de esta partida en los presupuestos de la Comunidad Autónoma.

Ha explicado que "toda esta normativa, pese a llevar casi un año aprobada, no se ha desarrollado, contando a su vez con las limitaciones de gestión al no disponer de un presupuesto aprobado en 2025 y estar sujetos a las restricciones de la prórroga presupuestaria".

"Ante esta situación, desde el Grupo Parlamentario Socialista consideramos imprescindible el cumplimiento normativo de la creación y distribución de este fondo, al tratarse de uno de los aspectos fundamentales por los cuáles la norma salió aprobada en las Cortes de Aragón el pasado mes de diciembre de 2024", ha añadido.

El artículo 53 de la citada norma, establece que se crea el Fondo Aragonés de Solidaridad Energética, "con la finalidad de promover el desarrollo económico y luchar contra la despoblación, tanto en los territorios generadores de energía a partir de fuentes renovables, tales como la hidráulica, la geotérmica, la eólica y la fotovoltaica, así como sus servidumbres generadas, como, especialmente, en aquellos otros en los que la existencia de limitaciones medioambientales, dificultades orográficas, especialidades paisajísticas o restricciones análogas imposibiliten o dificulten la generación de este tipo de energía en cualesquiera de sus modalidades".

Sin perjuicio del recurso de constitucionalidad interpuesto en el mes de septiembre de 2025, y el trabajo de intermediación desarrollado entre el Gobierno de Aragón y el Gobierno de España, el ejercicio 2025 ha transcurrido sin que se haya realizado ningún tipo de gestión o avance en la materialización de este fondo.

Villagrasa ha continuado diciendo que "es necesario apuntar que este impuesto, implementado a mediados del ejercicio 2024 recaudó un total de 10,79 millones de euros para el Gobierno de Aragón, los cuáles nunca llegó a distribuir a través de los mecanismos que rigen en la Ley, además en el año 2025, la previsión inicial del Gobierno, con cuentas prorrogadas, se situaba en una recaudación de 20 millones de euros para la comunidad autónoma".

Ha considerado que "estas cifras, avalan las previsiones del Gobierno, por lo que este 2025 la recaudación concreta de estos impuestos y tasas, y por tanto el volumen económico del Fondo partiría de una recaudación de 20 millones de euros".

Los destinatarios previstos en la norma resultan los ayuntamientos afectados directa o indirectamente por la instalación de estos parques, al igual que aquellos que por determinadas limitaciones medioambientales no puedan desarrollar proyectos de energía renovable. Darío Villagrasa ha trasladado que, independientemente de que el Gobierno de Aragón apruebe o no el presupuesto para 2026, este importante fondo, que deberá dotarse con al menos diez millones de euros, repercuta directamente en los ayuntamientos; por ello "le instamos a que realice todas las actuaciones precisas desde el punto de vista de desarrollo normativo, jurídico, técnico y administrativo, para garantizar que estos recursos se distribuyen acorde a la norma en el ejercicio 2026 al conjunto de los ayuntamientos aragoneses".

CPFF

El diputado socialista se ha referido también en la rueda de prensa al Consejo de Política Fiscal y Financiera celebrado este lunes. "Hemos visto como el Gobierno de Aragón va a gestionar la mayor entrega a cuenta de la historia, ya que se van a transferir a Aragón un total de 5.322 millones de euros, un 7% más, por tanto, Aragón será la comunidad autónoma que recibirá la mayor entrega a cuenta de la historia".

Ha indicado que "esta buena noticia del Gobierno central choca con la realidad del Gobierno de Aragón". "Hoy, 18 de noviembre, no se ha presentado el techo de gasto ni el presupuesto y el Gobierno de Azcón --y ya conocemos por las cifras de liquidación-- dejó de ejecutar 450 millones en inversiones en el pasado ejercicio y no ejecutó 800 millones en el presupuesto de 2024".

Ha añadido que "creo que las cifras de ejecución del presupuesto 2025 van a ser más preocupante con la prórroga. Nunca con tanto dinero se hizo tan poco en Aragón, nunca un gobierno de aparente fortaleza como el Ejecutivo de Azcón había incumplido tantos acuerdos programáticos".

Villagrasa ha hecho referencia al escaso apoyo del Gobierno de Azcón a los ayuntamientos: "Seguimos con una dotación escasa a los ayuntamientos en un momento de expansión económica, por ello hemos preguntado para que ese Fondo de Cooperación Municipal se incrementara de cara a cumplir la Ley del Fondo de Financiación Municipal".

Sin embargo, "el PP aumentó los convenios las capitales de provincias y solo doto con 700.000 euros más a los 728 ayuntamientos restantes". Además, "no se ha ejecutado el 50 % de los fondos de cohesión territorial en el marco del compromiso contra la despoblación", ha finalizado diciendo.