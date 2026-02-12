El PSOE pide dilucidar posibles responsabilidades políticas en la DPT por la incompatibilidad de Nieves Sánchez (TE)

Archivo - Sede de la DPT desde el porche - EUROPA PRESS - Archivo

TERUEL 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en la Diputación Provincial de Teruel (DPT) ha pedido dilucidar posibles responsabilidades políticas en la institución tras la dimisión de Nieves Sánchez, esposa del líder de Teruel Existe, Tomás Guitarte, como jefa de gabinete de la Vicepresidencia Primera, tras las informaciones acerca de adjudicaciones bajo sospecha a su empresa.

Así, el PSOE ha solicitado a la Presidencia de la DPT "todos los documentos relativos a la contratación de Sánchez, así como las notificaciones que pudieran haberse realizado desde servicios como secretaría, intervención o personal sobre la necesidad de solicitar la compatibilidad con sus actividades privadas como administradora única de la empresa Arquilab SL, tras, al parecer, haber firmado dos contratos de modificados de la obra del nuevo hospital de Teruel adjudicados por el Gobierno de Aragón".

Con ello, los socialistas quieren saber si la DPT era conocedora desde febrero de 2025 de que la jefa de gabinete de la vicepresidenta, Beatriz Martín, había incurrido en incompatibilidad.

Todo ello porque "mientras desde la DPT aseguran que se le habría apremiado a solicitar autorización para realizar cualquier segunda actividad pública o privada, la interesada niega en el comunicado hecho público para informar de su dimisión que existiera tal reclamación".

En todo caso, desde el PSOE han señalado que el hecho de que existiera una comunicación sobre la incompatibilidad desde hace un año "requiere explicaciones" tanto de su superiora directa, la vicepresidenta Beatriz Martín, de Teruel Existe, como del presidente Joaquín Juste, del PP, así como de otros miembros del equipo de gobierno, pues "deberían haber conocido la existencia de esta irregularidad como máximos responsables que son tanto de esta contratación concreta como de los servicios que se ocupan de la documentación relativa".

De esta forma, si Nieves Sánchez reconoció ya en febrero de 2025 que había razones para la incompatibilidad y provocó la reacción de los servicios de la DPT, "se habría incurrido en una clara dejación de funciones por parte del equipo de gobierno, tanto si es por ignorancia sobre la acción de los servicios que dirigen como, mucho más grave, si se debe a una ocultación consciente de la irregularidad", han afirmado.

"¿Conoceríamos lo ocurrido si no lo hubiera hecho público una denuncia particular?", se han preguntado en el PSOE, destacando que, en ese caso, "alguien debe asumir responsabilidades políticas".

LA RESPUESTA "LLEGA MUY TARDE"

Para el Grupo Socialista la respuesta a esas dos infracciones de carácter grave, publicadas en 'eldiario.es' y 'Diario de Teruel', "llega muy tarde y debido a empujones externos", a lo que han sumado que el presidente no ha actuado hasta pasadas las elecciones autonómicas del 8 de febrero, lo que "volvería a demostrar que las instituciones no son para el Partido Popular más que un cortijo para sus propios intereses".

Por ello, han reclamado "la mayor celeridad posible" del equipo de gobierno de la institución para entregar la documentación solicitada en formato digital, "a fin de poder ejercer adecuadamente las funciones de control que corresponden a este Grupo político y, en todo caso, tomar las medidas que sean necesarias".

Los socialistas quieren saber también, una vez consumada la dimisión de Nieves Sánchez, cuáles van a ser los siguientes pasos del equipo de gobierno PP-TE-PAR de la DPT sobre este asunto.

"Si ella afirma que no se la ha requerido documentación alguna relativa a este asunto, ¿se investigará qué ha pasado? ¿Se personará la institución como perjudicada en un posible juicio o se reclamarán las cantidades cobradas de forma irregular en los últimos meses si se demuestra que ha existido incompatibilidad desde hace más de un año?", han preguntado.

Para finalizar, el PSOE Teruel ha cuestionado si "los contratos que han derivado en la actuación irregular de Nieves Sánchez tienen alguna relación con la construcción del nuevo módulo de habitaciones individuales fruto de una enmienda a los presupuestos del Gobierno de Aragón de 2024 por parte de Teruel Existe".

En ese caso, han asegurado, el propio Tomás Guitarte, "vinculado activamente a la construcción del nuevo hospital y a sus modificados, podría haber incurrido como diputado autonómico en una irregularidad por no haber cumplido con su deber de abstención, comprometido como estaba por sus intereses personales".