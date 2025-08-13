El PSOE pide al Gobierno aragonés un canal directo con los ayuntamientos para prepararse ante el eclipse de 2026

TERUEL 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE ha pedido al Gobierno de Aragón un canal de comunicación directo con los ayuntamientos para prepararse antes los actos y la logística que requiere el eclipse total de Sol que se producirá el 12 de agosto de 2026. Apremia al Ejecutivo de Azcón a presentar cuanto antes el plan estratégico "del que aún no se sabe nada" y asegura que no se está desarrollando la mesa de trabajo con distintas instituciones y entidades que pedía la proposición no de ley del grupo socialista aprobada por unanimidad en las Cortes de Aragón en septiembre de 2024.

Los socialistas reivindican haber impulsado al Gobierno de Aragón a poner en marcha el plan estratégico a nivel autonómico para hacer frente a las necesidades que va a plantear el eclipse total de sol que tendrá lugar en un año, pero ha lamentado "que no se estén cumpliendo" los puntos que incluía la iniciativa.

El diputado del PSOE en el Parlamento aragonés Ángel Peralta ha dicho que de los cinco puntos que proponían "se ha hecho poco o nada" y ha acusado al Gobierno de Aragón de "en vez de mirar al eclipse" haberse quedado "mirando a la luna de Valencia". "Se han quedado en babia, entendemos que van lentos", ha sentenciado, apuntando que el Ejecutivo del Partido Popular "funciona a base de empujones del Partido Socialista. Solamente con que nos hiciera caso a la iniciativas aprobadas por unanimidad, debatidas y consensuadas dentro del arco parlamentario, le iría mejor a Aragón y a los aragoneses".

De esta forma, ha anunciado que el Grupo Socialista en las Cortes de Aragón registrará preguntas sobre el grado de cumplimiento de la proposición, así como de las cantidades que se van a invertir para este acontecimiento en 2025 y 2026.

Uno de los principales problemas que ha mencionado Peralta es la falta de un interlocutor único y directo para resolver las muchas dudas que se están generando en los ayuntamientos para hacer frente a esta cita. "Nadie sabe exactamente a quien llamar, echamos en falta un teléfono o una dirección de correo centralizado que ofrezca información sobre todas las necesidades o dudas que puedan surgirles a los alcaldes y concejales, que son muchas".

El parlamentario ha manifestado que las únicas comunicaciones directas que han recibido hasta ahora los ayuntamientos, aparte de las convocatorias a las reuniones de mayo, han llegado desde la Diputación de Teruel (DPT) que, ha reconocido, "ya estaba trabajando en este asunto mucho antes que el Gobierno aragonés y lo está haciendo bien".

De hecho, Peralta ha comentado haber felicitado tanto a la diputada de Turismo como al presidente de la institución provincial por la Fiesta del Sol celebrada este martes en Javalambre. La Diputación de Teruel también organizó en mayo sus propias reuniones de la mano del CEFCA, en lo que supuso, para los socialistas, "un primer ejemplo claro de descoordinación entre instituciones" asegurando que, hoy por hoy, "cada uno va por su camino".

El diputado ha incidido en que ante un fenómeno de carácter mundial como el eclipse solar, el posicionamiento es fundamental y, por lo tanto, es necesario empezar a promocionar cuanto antes actuaciones concretas y espacios concretos.

Por eso ha pedido el cumplimiento de los otros puntos de la proposición no de ley aprobada en las Cortes aragonesas, como son la campaña de promoción a la altura del acontecimiento y la valorización de espacios y equipamientos únicos como son Galáctica y el Pico del Buitre o el Planetario de Huesca. "Es una oportunidad única que Teruel y Aragón no pueden dejar de escapar", ha concluido.