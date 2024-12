El PSOE pide reforzar las OCAs ante la "alarmante falta de personal"

ZARAGOZA 16 Dic. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Socialista en las Cortes de Aragón defenderá en la Comisión de Agricultura, Ganadería y Alimentación de este lunes una iniciativa para reclamar al Gobierno autonómico que refuerce las Oficinas Comarcales Agrarias y Alimentarias (OCAs) ante la actual "alarmante falta de personal" y que priorice la cobertura de las plazas vacantes, que ha cifrado en 92 de 398 --una parta parte--.

En rueda de prensa, el diputado del PSOE Marcel Iglesias ha cargado contra el consejero del ramo, Javier Rincón, por no contestar en la Cámara cuántas vacantes hay sin cubrir en las OCAs, que son un elemento "importantísimo" y "fundamental" en el territorio ya que son "la ventana más cercana de la Administración hacia los agricultores y los ganaderos, pero también hacia la industria agroalimentaria y hacia el sector de la restauración".

Así, dan servicio a pequeños obradores que elaboran productos agroalimentarios y también a la gran industria y a los establecimientos de restauración, además de ser "fundamentales" para agricultores y ganaderos porque tramitan todo lo relacionado con la Política Agraria Común (PAC) y el resto de ayudas relacionados con el sector primario, hacen las guías para poder mover el ganado, las inspecciones, los controles de sanidad animal y vegetal e incluso informan sobre las orientaciones productivas y las nuevas tecnologías aplicadas al campo.

En definitiva, "un elemento absolutamente fundamental y que en estos momentos está en riesgo y está dejando de prestar el servicio", generando unas repercusiones que "son serias y graves" en los agricultores y ganaderos aragoneses, ha subrayado Marcel Iglesias. Unas afecciones que son especialmente importantes en las oficinas de Graus (Huesca), Muniesa (Teruel) y Quinto (Zaragoza).

El parlamentario socialista ha puesto el ejemplo de un ganadero que vende su ganado y necesita cargarlo para desplazarlo a otro lugar. En esos casos, necesita que un veterinario realice en una OCA una guía para que ese traslado se produzca con toda la documentación correcta.

"Cuando nuestros ganaderos van a las ocas y no hay veterinario, no pueden hacer esas guías, tienen que esperar posiblemente a que vuelva el lunes, a que vuelva el martes, a que vuelva el miércoles, porque el problema que estamos teniendo ahora de personal es tan grave, pues que en oficinas comarcales agroambientales, que tiene que haber cuatro veterinarios, hay sitios en que sólo hay uno, y cuando ese uno no está, no hay ninguno, y por tanto, no pueden hacer su labor", ha lamentado.

Ello genera que haya personas que tienen "toda la ilusión de su vida" puesta en la apertura de un establecimiento no puedan abrirlo porque "no vienen a hacerles las inspecciones pertinentes" o que profesionales del sector primario no puedan cobrar una ayuda a la modernización, después de "una gran inversión", porque durante un año no viene nadie del servicio provincial a comprobarla, lo que tiene como consecuencia que estas ayudas estén tardando "más de dos años en cobrarse".

FALTAN 92 EMPLEADOS PÚBLICOS

"Esto no puede ser, la Administración está dejando de hacer su función", ha criticado, y lo ha relacionado con la "alarmante falta de personal", que los sindicatos han cifrado en unos 2.000 funcionarios, de los que un cuarto de ellos corresponden al Departamento de Agricultura, Ganadería y Alimentación.

"Esto es grave", ha recalcado Iglesias, quien ha afirmado que, de los 398 empleados públicos que debería haber en las OCAs de Aragón, faltan en este momento 92 --52 en la provincia de Zaragoza, 15 en la de Huesca y 25 en la de Teruel--.

"Esto es un agravio más del Gobierno de Azcón al mundo rural", ha remachado, y lo ha relacionado con los "recortes de personal" en ámbitos "tan sensibles" como las escuelas rurales o la "amortización de médicos" en consultorios de los pueblos, lo que ha achacado a que "se quieren ahorrar el dinero durante el mayor tiempo posible", aunque sea "dejando de prestar un servicio fundamental" como el de las OCAs.

En cualquier caso, el diputado socialista ha reconocido el "esfuerzo titánico" que están realizando los trabajadores del Departamento de Agricultura para poder tramitar los pagos de la PAC, que se están haciendo estos días.

Por ello, ha exigido al Gobierno del PP que "se ponga a trabajar" y resuelva este problema cubriendo "de una vez" esas vacantes y acelere el proceso de cobertura, porque "hay una repercusión grave y real en nuestros agricultores y en nuestros ganaderos, que no se les presta adecuadamente servicdios que son importantísimos para el desarrollo de su labor diaria".