El PSOE propone "desconcentrar" competencias en los alcaldes de los barrios rurales de Zaragoza para ganar "eficacia"

ZARAGOZA, 24 Jun. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal socialista en el Ayuntamiento de Zaragoza quiere iniciar un proceso de desconcentración y descentralización de las competencias en la gestión local y para ello defenderán, en el próximo Pleno, una moción para dotar de mayor responsabilidad y autonomía a los alcaldes de los barrios rurales con el fin de mejorar la eficacia de sus gestiones.

La propuesta, expuesta este lunes por la portavoz del grupo municipal socialista, Lola Ranera, incluye la creación de una partida de 500.000 euros para el actuaciones de mantenimiento en los barrios rurales, así como el inicio de un proceso por el que se delegaría una serie de competencias todavía pendientes de concretar en las juntas vecinales.

Ranera ha defendido la idoneidad de la iniciativa ante el "absoluto desinterés" de la alcaldesa, Natalia Chueca, por los barrios rurales y sus alcaldes, de los que ha destacado su "humildad" y "vocación de servicio", y el largo listado de problemas que, ha asegurado, acumulan estas zonas del municipio zaragozano.

Entre ellos, ha enumerado la falta de seguridad, la movilidad, el urbanismo y la escasez de vivienda, cuestión esta última sobre la que ha propuesto reducir el tamaño de las pastillas para favorecer el desarrollo de nuevas promociones.

"Los alcaldes y alcaldesas rurales no tienen acceso a la alcaldesa de la ciudad, no le pueden contar los problemas y, desgraciadamente, más allá de la voluntad de cada uno de ellos, los problemas se quedan sin resolver", ha lamentado la portavoz socialista, que, pese a ello, ha subrayado su convicción de que "los barrios rurales son ciudad y se hace ciudad con los 35.000 zaragozanos que allí viven".

Una población que para Ranera no podría estar mejor representada que por sus alcaldes rurales: "No hay nadie mejor para dar la cara por ellos y resolver sus problemas y, evidentemente Chueca no cree en ellos".

En esa línea, Ranera ha reflexionado sobre la existencia de un sentimiento de pertenencia en la población joven de esos barrios rurales pese a los problemas citados: "Vemos que existe un sentimiento de identidad importantísimo de los vecinos de los barrios rurales con su barrio y ellos se quieren quedar a vivir en San Juan, en Garrapinillos, en La Cartuja o en Casetas, pero para ello necesitan viviendas y otros servicios".

RECLAMAN ELEVAR LA PARTIDA QUE COMPLEMENTA EL CONVENIO DE LA DPZ

El primero de los puntos de la moción socialista, en el que se reclama la convocatoria de un Consejo territorial al que asista la alcaldesa para que sea conocedora de los problemas, ya se puede dar por cumplido tras convocarse el pasado día 20 el Consejo de Alcaldes, siete días después de la presentación de la moción de los socialistas.

"Entendemos que nuestras iniciativas son bienvenidas por el equipo del Gobierno, porque lo contrario sería pensar que el Gobierno hace oposición a la oposición", ha reflexionado la concejal Ana Becerril, quien también ha intervenido en la rueda de prensa.

En cuanto al resto de los otros tres puntos, Becerril ha explicado que la moción pretende dotar de mayor autonomía a los alcaldes revisando las competencias para ganar eficacia, de manera que no tengan que "colapsar" los servicios del Ayuntamiento con sus diferentes problemas, muchas veces comunes a sus vecinos.

La partida de 500.000 euros que también se incluye vendría acompañada, según han explicado Ranera y Becerril, por un incremento del importe municipal de las partidas de inversiones que complementan el convenio que impulsa la DPZ, de 12 millones de euros, destinado a mejorar o crear nuevas infraestructuras como polideportivos, bibliotecas o centros sociales, "y que no cubre las obras menores o de urgente necesidad que presentan los barrios rurales", ha explicado Becerril.

Una desconcentración de competencias que, tal y como ha reconocido Becerril, podría incluirse en la reforma del Reglamento de organización territorial y participación ciudadana, que ahora mismo cuenta con un borrador "en el que trabajan los alcaldes, las asociaciones y los grupos políticos para aportar en el próximo Consejo de la Ciudad todo aquello que creamos conveniente y que se pueda llevar a cabo", ha explicado.