El PSOE reclama créditos blandos y ayudas directas para los ganaderos aragoneses afectados por la peste porcina africana

El portavoz socialista en la Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes, Marcel Iglesias. - PSOE

ZARAGOZA 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El portavoz socialista en la Comisión de Agricultura y Ganadería de las Cortes, Marcel Iglesias, ha reclamado "contundencia" al Gobierno de Aragón a la hora de hacer frente a la crisis derivada de la peste porcina africana detectada en la vecina Cataluña y por ello le ha pedido que ponga en marcha un paquete de créditos blandos de al menos 50 millones de euros y medidas económicas de ayuda directa que puedan ir aplicándose de forma progresiva según evolucione la situación.

"El sector necesita certezas", ha advertido Iglesias, tras un decreto con medidas cinegéticas con el que, estando de acuerdo, considera que "es insuficiente y llega muy tarde".

El parlamentario socialista ha recordado que comenzó la semana pidiendo medidas urgentes y necesarias para el sector "pero el gobierno aragonés ha publicado uno que es solo una pequeña parte de lo que se espera de un Ejecutivo autonómico con responsabilidades y competencias en este ámbito". "El Gobierno de Aragón se ha limitado a la contención del virus a través del control poblacional de los jabalíes, pero es necesario ampliar la acción", ha añadido.

Iglesias ha recordado que su grupo apoya esas medidas de control cinegético, "pero no son suficientes". "No es solo un problema sanitario, estamos ante un problema económico y, de hecho, ya hay afecciones económicas como es la bajada de los precios", ha añadido. Por ello ha pedido al Departamento de Agricultura que se anticipe a los problemas "porque hasta ahora solo lo hace de forma reactiva, cuando los problemas ya están encima".

En ese sentido, ha recordado que su grupo ya sacó adelante en las Cortes, con la abstención del PP, una iniciativa parlamentaria para instar a contener la superpoblación de jabalíes y que el Gobierno de la Generalitat de Salvador Illa ya aplica desde el pasado mes de junio esas medidas, entre ellas la de la comercialización de la carne de caza. "El Gobierno de Aragón va muy tarde", ha criticado.

Un reproche que ha centralizado en el consejero del ramo, Javier Rincón, y sobre todo, en el presidente del Gobierno de Aragón, Jorge Azcón: "Siempre llega tarde cuando hay problemas, menos cuando tiene que ir a una fiesta. Entonces, llega el primero y se va el último. O menos cuando tiene que enriquecer a sus amiguetes de la educación y sanidad privadas o de la especulación inmobiliaria. Entonces, está el primero".

Iglesias ha lamentado que ante una crisis de este tipo, "los primeros que se resienten son los trabajadores de la industria, de las fábricas y las granjas y los propios ganaderos, muchos de ellos con créditos en el banco y que se juegan su propio patrimonio" para un sector que, ha recordado, da empleo a unas 20.000 personas.