El PSOE registra 52 propuestas de resolución en las Cortes de Aragón con "alternativas útiles" al Gobierno de Azcón

Los socialistas plantearán la reprobación de los consejeros de Sanidad, José Luis Bancalero, y Bienestar Social, Carmen Susín

ZARAGOZA, 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo parlamentario del PSOE de las Cortes de Aragón ha registrado un total de 52 propuestas de resolución para la tercera y última jornada del Debate sobre el estado de la Comunidad Autónoma, que se celebrará en las Cortes autonómicas este jueves, 2 de octubre. Son "alternativas útiles" de una "oposición constructiva", ha señalado la portavoz adjunta, Leticia Soria.

"Otro Aragón es posible", ha proclamado Soria, quien ha emplazado a "dar respuestas a los problemas reales de los aragoneses" con propuestas de resolución que comprenden temas como el rechazo absoluto al trasvase del río Ebro, la reversión de los recortes de los servicios públicos, el impulso al medio rural o la falta de oportunidades de los jóvenes.

SERVICIOS PÚBLICOS

En materia de Educación, Leticia Soria ha apostado por la universalización y gratuidad de la educación infantil de 0 a 3 años y la elaboración de un plan de infraestructuras educativas a presentar este año.

La portavoz adjunta del PSOE ha alertado, por otra parte, de "la ineficientes gestión de la sanidad aragonesa, que está provocando el deterioro de un servicio esencial" y ha abogado por confeccionar un "plan de choque" para disminuir las listas de espera, llevar a cabo un plan "integral" de infraestructuras sanitarias, "al que se comprometió en campaña el PP" y la apertura de los nuevos hospitales de Teruel y Alcañiz, así como la propuesta de reprobación del consejero de Sanidad, José Luis Bancalero.

Ha criticado la "ineficaz e irresponsable" gestión de los servicios sociales, lo que lleva a los socialistas a defender la actualización y el refuerzo del catálogo de servicios y prestaciones de la atención a la dependencia para el primer trimestre de 2026.

La parlamentaria del PSOE ha llamado la atención sobre "la desatención" a las personas mayores y "los más vulnerables", recomendando crear un cuerpo normativo que les proteja, y ha lamentado "la irresponsabilidad de no cumplir las obligaciones de la acogida de menores migrantes", lo que ha llevado al PSOE a proponer la reprobación de la consejera de Bienestar Social y Familia, Carmen Susín.

ECONOMÍA

Leticia Soria ha defendido la aprobación de "un pacto para hacer frente a la siniestralidad laboral y la precariedad en el empleo", observando que este asunto apenas fue abordado en las dos primeras jornadas del Debate.

También ha pedido un plan industrial para hacer frente a las exportaciones ante esa caída en torno al 12% de las mismas y ante la pérdida de autónomos.

En materia de agricultura, ha rechazado por completo el trasvase del río Ebro y ha apoyado la construcción de nuevos regadíos, también seguir desarrollando la Ley de Agricultura Social y Familiar e "intentar trabajar en un frente común" contra la nueva PAC 2028-2034.

Respecto al medioambiente y el turismo, Soria ha urgido al Departamento del área a presentar un Plan Estratégico del Turismo, "que no llega a las Cortes", exigiendo que el consejero, Manuel Blasco, lo dé a conocer este año.

Asimismo, ha planteado el derribo de las antiguas instalaciones de Inquinosa, en Sabiñánigo (Huesca), en el primer semestre de 2026, y que el Ejecutivo aragonés realice un "plan aragonés por el clima".

"En materia de juventud no escuchamos absolutamente nada", ha criticado la portavoz adjunta del PSOE, solicitando que se amplíe el alquiler de vivienda para los jóvenes, rechazar el cierre de las 'zonas jóvenes' y ampliar el bono cultural joven con 250 euros más.

En cuanto al deporte, el PSOE pide llevar a término un plan de infraestructuras deportivas. Otras propuestas son un plan de inversiones culturales y el impulso a la memoria democrática.

El grupo socialista de las Cortes de Aragón quiere también que el Ejecutivo amplíe las partidas para los ayuntamientos y las comarcas.

AUSENCIA DE AZCÓN

Para Leticia Soria, al presidente de la Comunidad Autónoma, Jorge Azcón, "le queda grande el sillón", en alusión a sus "ausencias", que constituyen "una irresponsabilidad" por "no estar presente en los peores momentos que ha vivido los aragoneses en los últimos meses", en alusión a las lluvias torrenciales, rechazando también el "menosprecio" de Azcón al Parlamento "de manera reiterada, con alevosía y premeditación".

Leticia Soria ha expresado su apoyo a la condonación de la deuda autonómica, "una iniciativa encaminada a aumentar los recursos de nuestra Hacienda autonómica".

La portavoz adjunta del PSOE ha reclamado al Gobierno de Aragón que "renuncie" a realizar más rebajas fiscales: "Vamos a recaudar menos y siempre vamos a ir a beneficiar a los mismos, a ese 1% de la población aragonesa".

También se ha quejado de que, en el Debate, Azcón realizó varios anuncios "sin tener un respaldo económico, a modo de un auténtico brindis al sol".