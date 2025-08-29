El PSOE solicita una moratoria ante la avalancha de solicitudes para instalar plantas de baterías en el Pirineo

El diputado socialista Marcel Iglesias en la rueda de prensa de este viernes en la sala de prensa de las Cortes. - PSOE ARAGÓN

ZARAGOZA 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

El parlamentario socialista Marcel Iglesias ha pedido este viernes una moratoria para la instalación de las plantas de baterías 'stand-alone' ante la avalancha de peticiones de instalación en el Pirineo hasta que el Gobierno de Aragón haga un Plan Aragonés de Ordenación de Recursos Energéticos pactado con los ayuntamientos.

El diputado del grupo socialista ha señalado que "la avalancha de proyectos está generando preocupación en la ciudadanía" y, más, teniendo en cuenta que "cada planta supone 100 contenedores de camión".

Por ello ha insistido en pedir "una moratoria para suspender las licencias en el Pirineo para hacer una regulación adecuada". "No tiene sentido ubicar estas plantas en zonas que viven del turismo", ha añadido.

El diputado socialista ha explicado que su grupo ha presentado una iniciativa en las Cortes en las que además de solicitar al Gobierno de Azcón la moratoria, es decir, la suspensión temporal de las licencias, se plantea dar apoyo legal a los ayuntamientos del Pirineo aragonés afectados por los proyectos de plantas de baterías 'stand-alone', como son Benasque, Sesué, Castejón de Sos y La Fueva, en su voluntad de evitar la instalación de dichas plantas en sus respectivos municipios.

También le insta a utilizar las competencias autonómicas en ordenación del territorio para regular la instalación de este tipo de plantas de baterías y evitarla de esta manera en las zonas donde generen un grave perjuicio, como son zonas turísticas o con altos valores naturales o paisajísticos.

Además, propone impulsar un Plan Aragonés de Ordenación de Recursos Energéticos pactado con los municipios y comarcas; reforzar la autonomía local dando herramientas legales a los ayuntamientos aragoneses, especialmente a los que no disponen de plan urbanístico, para que puedan decidir en qué partes de sus respectivos términos municipales se pueden instalar plantas de generación y almacenamiento de energía, y en que partes se debe restringir su instalación.

FUERTE RECHAZO SOCIAL

Iglesias ha explicado que durante los últimos meses se están presentado varios proyectos de plantas de almacenamiento de energía con tecnologías emergentes en varios municipios del Pirineo aragonés, en concreto se conocen seis plantas para almacenar energía, Anciles, Sesué, otras tres en Castejón de Sos, a la que hay que añadir Samitier, en el Sobrarbe.

Se trata de plantas de almacenamiento de energía eléctrica "stand alone", con multitud de grandes baterías que no están vinculadas a ninguna nueva planta de generación de energía renovable, sino que se proyectan de manera aislada cerca de algunas subestaciones existentes desde hace décadas.

Los proyectos conocidos hasta ahora se ubican en lugares estratégicos, en zonas sensibles o muy cercanas a las poblaciones, y cuentan con la oposición frontal de los ayuntamientos afectados.

El diputado socialista ha indicado que "es voluntad de todos los responsables institucionales apostar por la transición energética y la descarbonización, pero de un modo racional, teniendo en cuenta la voluntad de las comunidades locales, representadas legítimamente por sus ayuntamientos y el gran sacrificio en beneficio del progreso de todo el país que desde hace décadas hacen ya algunas zonas de Aragón, como el propio Pirineo, en la producción de gran cantidad de energía renovable hidroeléctrica".

En ese sentido, se ha hecho eco de la "fuerte oposición" que los proyectos de Samitier, Anciles, Sesué y Castejón de Sos han provocado entre los vecinos y en los propios ayuntamientos y comarcas.

"Todos los agentes locales alegan la inadecuada ubicación de estas plantas y las graves afecciones medioambientales y paisajísticas que pueden suponer en una zona en la que son, precisamente, el medio ambiente y el paisaje los grandes elementos que sostienen la población de zonas en las que el turismo es el principal sector económico", ha señalado.

Un posicionamiento que coincide con el manifestado con la planta de almacenamiento de CO2 en el Maestrazgo, "que tiene un rechazo total", ha comentado.

Iglesias ha recordado que el Gobierno de Aragón anunció a principios de legislatura la elaboración de un Plan de Ordenación del Territorio para los Recursos Energéticos, pactado con los ayuntamientos, pero ha lamentado que este plan todavía no ha visto la luz y los ayuntamientos "tienen verdaderas dificultades para poder decidir cuáles son las ubicaciones más adecuadas en sus términos municipales, si las hay, para la instalación de plantas energéticas".

Además, la aparición tan reciente de estas de nuevas tecnologías como las plantas de baterías 'stand-alone', obliga, según ha advertido, a agilizar la presentación del Plan y a apoyar legalmente a los ayuntamientos que así lo soliciten.