El PSOE Teruel traslada su apoyo a los bomberos y pide no normalizar la falta de medios y personal

Grupo socialista de la DPT. - PSOE.

TERUEL 14 Sep. (EUROPA PRESS) -

El grupo socialista de la Diputación de Teruel (DPT) ha trasladado este lunes todo su apoyo a los bomberos de la institución en sus reivindicaciones por un refuerzo de la plantilla y de la estabilidad laboral, mejores medios y una adecuada gestión de personal bajo la necesaria transparencia informativa, destacando la importancia de "un servicio esencial" que requiere "de todos los medidos y el personal necesario", ha señalado la portavoz, Sonia Palacio.

De hecho, los socialistas han recordado que ya preguntaron al presidente de la institución, Joaquín Juste, por la situación en la que se encontraba la plantilla del servicio de bomberos en el pleno del mes de junio, "advirtiendo de que existían graves problemas por falta de personal, porque 40 de las plazas son interinas al no terminarse la formación y, por lo tanto, no haberse resuelto las convocatorias" o, han asegurado, por la falta de procesos de adquisición de "maquinaria nueva que hace falta".

"Han pasado casi tres meses de aquel pleno y, lejos de solucionarse, la situación ha empeorado", ha dicho la portavoz del Grupo Socialista en la DPT, Sonia Palacio, haciendo referencia a la huelga indefinida que comenzaron los bomberos el pasado 18 de agosto "porque reclaman algo tan básico como unas condiciones de trabajo dignas".

Desde el PSOE han afirmado que el equipo de gobierno de la DPT, conformado por Partido Popular, Teruel Existe y Partido Aragonés, tiene la obligación de dotar al servicio de extinción de incendios y salvamento "con los medios necesarios para garantizar la seguridad de todos los turolenses" y creen que no se puede "normalizar" que un servicio tan esencial lleve meses en una situación insostenible de "falta de personal y de medios".

Palacio ha explicado que tras una posición inicial "prudente" para "dar margen a la negociación" y "confiando" en que se pudiera alcanzar un acuerdo, los socialistas van a exigir "un mayor compromiso y proactividad" hacia una solución "lo más rápida posible".

"Pasan las semanas y la solución no llega", ha remarcado la portavoz manifestando, "alto y claro", que en el Grupo Socialista "estamos con nuestros bomberos, apoyamos sus reivindicaciones y reclamamos al equipo de gobierno que asuma su responsabilidad, que dejen de alargar el problema y ponga todos los medios necesarios para alcanzar un acuerdo".