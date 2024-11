El PSOE urge al Gobierno de Aragón a buscar "más mercados y más empresas" para revertir la caída de las exportaciones

ZARAGOZA 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

La portavoz de Economía del Grupo Parlamentario Socialista en las Cortes de Aragón, Marta Gastón, ha urgido al Gobierno autonómico a "trabajar" en la búsqueda de "más mercados, más empresas y más productos" con el objetivo de impulsar las exportaciones para "seguir creciendo y mantener la robustez" de la comunidad autónoma.

Así lo ha expresado Gastón este viernes en una rueda de prensa en la que ha avanzado que, en la próxima sesión plenaria, preguntará a la vicepresidenta y consejera de Presidencia, Economía y Justicia, Mar Vaquero, sobre los planes del Gobierno autonómico en materia de exportación.

Marta Gastón ha reconocido que la economía aragonesa "va bien", tal y como reflejan los indicadores, "pero podría ir mejor". En este sentido, ha explicado que el crecimiento está sustentado, por un lado, en el consumo de las administraciones públicas por el despliegue de fondos europeos y el de los hogares y, por otro, por las exportaciones. A todo ello, ha añadido la buena marcha de los datos de empleo en la comunidad autónoma.

Sin embargo, en lo referente al mercado exterior, "una base fundamental de nuestro crecimiento", los datos de septiembre de 2024 son "malos, sin paliativos", y la tendencia es negativa, por lo que, en su opinión, el Gobierno de Aragón deberían alertarse y "ponerse manos a la obra".

Ha advertido de que desde el pasado mes de mayo las exportaciones están cayendo, lo que supone una "ruptura" con la "larga y positiva" tendencia que anotaba Aragón de "récord" mes tras mes desde 2013.

En concreto, en septiembre de este año, el dato acumulado de 2024 cayó un 1,5% respecto al año anterior. La cifra en Aragón fue de una caída del 16,6% anual, alcanzando un valor de 1.384,9 millones de euros, mientras que en España, la cifra fue de un crecimiento del 1,9% anual.

AUTOMOCIÓN Y ARANCELES

La parlamentaria socialista ha puesto el foco sobre el descenso de las exportaciones en el sector de la automoción: "En septiembre de 2023 suponía un 43%, algo que no es algo habitual porque suele suponer un tercio, un año más tarde ha bajado hasta 25%". No obstante, ha aceptado que "no corren buenos tiempos para las exportaciones en materia de automoción, dado que la producción cae y seguirá haciéndolo".

Ha reparado en que Francia y Alemania son los principales destinos del mercado exterior aragonés, pero sus economías se están enfriando y la desaceleración tendrá consecuencias para las cifras aragonesas. Otro de los factores que ha adelantado que influirán en la evolución de las exportaciones regionales es la intención de imponer aranceles tanto de Estados Unidos como de China.

"Si sumamos todos estos indicios palmarios y el conjunto de los indicadores, todo son señales", ha manifestado Marta Gastón, que ha considerado que "tampoco ayuda la marcha del gerente de Arex, el organismo autonómico para internacionalización de la economía aragonesa, una plaza vacante que afecta a las misiones comerciales".

Han transcurrido casi 16 meses desde que los 'populares' están al frente del Gobierno de Aragón y "solo observa su incapacidad para leer las señales de los indicadores económicos, de anticiparse, dar respuesta".

"Con este presupuesto histórico --para 2024-- esperábamos que pudieran hacer más, pero en materia de exportaciones podemos corroborar que se llega a menos con más presupuesto", ha lamentado Gastón, que ha recordado que desde el Gobierno de Aragón se ha insistido "recurrentemente" en el incremento de su presupuesto en un 30 por ciento.

"Necesitamos menos discursos madrileños, menos retórica y más gestión. Queremos seguir creciendo y que Aragón siga teniendo la misma robustez que cuando --el PP-- llegaron al Gobierno autonómico, pero es necesario que estén atentos a los indicadores y tomen medidas", ha finalizado diputada socialista.