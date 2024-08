El PSOE urge al Gobierno de Aragón a mejorar las becas y los bancos de libros ante su encarecimiento

ZARAGOZA, 22 Ago. (EUROPA PRESS) -

El PSOE reclama al Gobierno de Aragón que se ponga a trabajar ante el "deterioro del bienestar" que para las familias va a suponer la vuelta al colegio, con el encarecimiento de entre un 8% y un 12% del precio de los libros de texto del próximo curso y, para ello, ha propuesto que se aumenten las becas y que se sigan extendiendo los bancos de libros.

El portavoz socialista en la Comisión de Educación, Cultura y Deporte, Ignacio Urquizu, ha apuntado que el gasto medio de las familias por niño en edad escolar será de 500 euros, por lo que ha reclamado que se incremente la dotación presupuestaria destinada a las becas de libros y que en la convocatoria haya una "mejora significativa" de la cantidad que perciban muchas de las familias.

También ha instado a que se siga extendiendo la iniciativa de los bancos de libros, una política educativa "de sello socialista", según ha remarcado, "que adoptó el Gobierno de Javier Lambán y que ha permitido que muchas familias aragonesas puedan hacer frente al curso escolar de forma más desahogada".

Para el diputado socialista, el problema del encarecimiento "tiene solución, lo que tiene que hacer el señor Azcón y su Gobierno es ponerse a trabajar. No sabemos si están de vacaciones porque no tenemos ninguna noticia de ellos pero los que no están de vacaciones son las familias aragonesas que están echando números y cuentas del gasto que van a tener que afrontar en las próximas semanas", ha explicado.

Una situación que se suma al "caótico" inicio del pasado curso y a la que ha unido la falta de información sobre la preparación del inicio del curso escolar: "Nos fuimos de vacaciones en el mes de julio sabiendo que se iban a producir notables recortes en nuestra Comunidad autónoma, especialmente en materia de profesorado con las instrucciones de cupo, y no hemos podido saber qué es lo que va a pasar al final en muchos de los centros educativos donde en aquellos primeros cálculos se hablaba de un recorte de entre 300 y 500 profesores y maestros", ha recordado.

Por ello, Urquizu ha avanzado este jueves su grupo parlamentario ha registrado una solicitud de interpelación para que la nueva consejera de Educación, Cultura y Deporte, Tomasa Hernández, explique en uno de los primeros plenos "que és lo que está haciendo el Departamento".