Puerto Venecia da voz al talento gastronómico aragonés en un novedoso podcast

'PV Talks: Inspiración Que Transforma', Una Serie De Podcast Que Reúne A Referentes Del Sector Gastronómico Y Foodie De Aragón.

ZARAGOZA 6 Nov. (EUROPA PRESS) -

Puerto Venecia amplía su apuesta por el talento local y la gastronomía con el lanzamiento de 'PV Talks: Inspiración que transforma', una serie de podcast que reúne a referentes del sector gastronómico y foodie de Aragón.

El proyecto nace con el objetivo de visibilizar a los emprendedores que forman parte del centro comencial y de ocio de Zaragoza y consolidar su posicionamiento como espacio gastronómico de referencia en la comunidad. "Con PV Talks queremos dar voz a los emprendedores que hacen posible la oferta gastronómica de nuestro centro. Este proyecto refleja nuestra voluntad de seguir impulsando el talento local y de consolidar a Puerto Venecia como un referente gastronómico en Aragón, donde conviven grandes marcas con negocios de proximidad que aportan autenticidad y valor", ha destacado la gerente de Puerto Venecia, Yolanda Gimeno.

La primera entrega, 'El croissant más grande del mundo', que se ha estrenado este 5 de noviembre, y reúne a Iris Jordán, chef y propietaria del restaurante Ansils, reconocido con una estrella Michelin en 2024 y un Sol Repsol en 2025, junto a Anne Laure Romeuf, fundadora de Le Petit Croissant.

En esta conversación comparten su visión sobre el emprendimiento, la excelencia y el papel de la repostería artesanal en la escena gastronómica aragonesa. Una semana después, el 11 de noviembre, será el turno de "Emprender en hostelería", con @takoyakiblog, creador de contenido gastronómico de referencia en Zaragoza, y Javier Floristán, director general del grupo La Mafia se sienta a la mesa.

Ambos analizarán cómo las redes sociales han transformado la relación entre los restaurantes y sus clientes, y cómo la comunicación digital impulsa la visibilidad de los negocios locales.

El ciclo concluirá con 'Locos por la masa', disponible el 18 de noviembre, en el que el cocinero y divulgador aragonés Daniel Yranzo, presentador de La Pera Limonera en Aragón TV, conversa con Roberto Ramos Álvarez, cofundador de Leone Pizzería, sobre creatividad, identidad y la evolución del sector desde la tradición italiana hacia nuevos modelos de innovación gastronómica.

Como cierre, Puerto Venecia organizará un sorteo especial entre su comunidad digital, que permitirá a los seguidores ganar parte de la escenografía de PV Talks. La participación se abrirá el 25 de noviembre y la resolución se anunciará el 1 de diciembre en los canales oficiales del shopping resort.

Todos los episodios estarán disponibles en YouTube, Spotify e iVoox, acompañados de reels protagonizados por los invitados de cada charla para acercar el contenido a nuevos públicos y continuar fortaleciendo la conexión de Puerto Venecia con su entorno local.