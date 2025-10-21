Pueyo (CHA) anuncia nuevas iniciativas para reclamar el cercanías Zaragoza-Huesca: "No vamos a reblar"

ZARAGOZA 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El diputado de CHA y portavoz adjunto del Grupo Plurinacional Sumar en el Congreso, Jorge Pueyo, ha comparecido ante los medios de comunicación acreditados en el Congreso para anunciar la presentación de una batería de iniciativas para continuar revindicando "la ampliación del Cercanías de Zaragoza a Huesca y otras ciudades aragonesas" y ha advertido: "No vamos a reblar, igual que no dejamos estar el Canfranc".

Pueyo ha recordado que la ministra aragonesa Pilar Alegría no ha desautorizado a su compañero Óscar Puente en su rechazo al cercanías entre Zaragoza y Huesca, pero ha avisado de que seguirán "peleando" por esa ampliación. "No sólo porque lo necesitamos para vertebrar nuestro territorio, sino porque tenemos la razón", ha añadido.

El diputado aragonesista ha desmentido al ministro, que rechazó la ampliación del cercanías aduciendo baja demanda, al afirmar que en el corredor Zaragoza-Huesca hay suficiente masa crítica que justifica la puesta en marcha del servicio: hasta 34.000 vehículos en la carretera cada día, unos 90.000 viajeros diarios.

"Si queremos retirar coches de la carretera para descarbonizar el país, necesitamos el Cercanías. Y sobre todo para garantizar que los habitantes de Huesca puedan ir y volver todos los días a Zaragoza, estudiantes, trabajadores y comercios que podrían vivir en Huesca y en muchas ocasiones tienen que trasladarse a Zaragoza", ha insistido.

Por ello, desde el Grupo Parlamentario de Sumar han registrado varias iniciativas: la solicitud de los informes técnicos en los que se escuda Puente para no ampliar el cercanías en Aragón, siete preguntas para respuesta escrita, una pregunta orial en Comisión y una solicitud de comparecencia del secretario de Estado de Transportes, José Antonio Santano.

"Hemos presentado una batería de preguntas porque la sociedad aragonesa merece saber qué datos y variables han analizado esos estudios y confirmar si han analizado o no el potencial del corredor Zaragoza-Huesca a la hora de valorar la viabilidad de ampliar el Cercanías de Zaragoza hasta la ciudad de Huesca, o si solo fue una falacia del ministro para salir del paso, lo que sería muy grave", ha explicado Pueyo, quien ha agregado que "Aragón merece más" después de que "el PP nos niega la segunda línea del tranvía y el PSOE, la segunda línea del cercanías".

Sobre los argumentos del ministro, ha asegurado que es "como si dijera que no va a hacer más vuelos desde el aeropuerto de Zaragoza hasta que se use el de Castellón" y ha criticado que no entre a valorar los vehículos que circulan diariamente entre Zaragoza y Huesca. "Esa falta de visión resulta preocupante", ha alertado.

"No solo por la discriminación que supone en comparación con otros servicios de potencial similar o incluso inferior --como el Valladolid-Palencia que entusiasma al ministro vallisoletano--, sino por negarse a dar una salida racional a la minilínea de Zaragoza, cortísima, exclusivamente de trazado urbano, con convoyes obsoletos y muy poco atractiva", ha remarcado.

Finalmente ha concluido: "Por mucho que se empeñen Óscar Puente y Pilar Alegría, Aragón necesita un Cercanías en condiciones y mejorar las líneas de media distancia de Caspe, Teruel y Binéfar. Desde CHA seguiremos reclamándolo, empezando por la línea Zaragoza-Huesca, un recorrido más que viable y que cuenta con 90.000 viajeros potenciales al día. No vamos a reblar hasta que Aragón tenga un servicio de Cercanías digno de tal nombre, como el resto de las comunidades autónomas".