Quinto pone en marcha un espectáculo en el Museo de las Momias sobre la concepción de la muerte en la historia

ZARAGOZA 28 Oct.

El Museo de las Momias de Quinto pone en marcha un espectáculo para conocerlo. Se trata de 'Los misterios de la eternidad', una ficción teatral que descubrirá a los asistentes la historia del municipio y sus gentes, incidiendo en cómo ha cambiado la concepción de la muerte a lo largo de la historia.

El primer pase tendrá lugar este sábado, 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, a las 20.00 horas, en la antigua iglesia conocida como 'El Piquete'. Las entradas ya se pueden adquirir a través de la web del Museo de las Momias de Quinto, a un precio de 10 euros. Igualmente, estarán disponibles en la taquilla una hora antes del inicio, previa disponibilidad.

Esta programación, que ha nacido con vocación de continuidad, proseguirá los sábados 13 de diciembre y 10 de enero, a las 18.00 horas, según ha detallado este martes, en la presentación de la iniciativa, el alcalde de Quinto, Jesús Morales, quien ha estado acompañado por la diputada provincial Cristina Palacín y una de las creadoras y actrices del proyecto, Ana Pavía.

'Los misterios de la eternidad' invita al visitante a pasear por la línea temporal de la vida y conocer cómo la muerte acompaña desde el nacimiento de la humanidad. Su duración es de una hora y cuarto y está dirigido a todos los públicos.

Jesús Morales ha contado que la idea de este espectáculo se empezó a "madurar" durante la pandemia, con el objetivo de "difundir la historia de nuestro pueblo desde una forma más amena, a través del teatro, ahora es una realidad". Esta creación se llevará a cabo en colaboración con la empresa aragonesa de artes escénicas y audiovisuales Producciones La Ballena.

HISTÓRICO Y DIVERTIDO

Es un espectáculo "histórico, pero muy divertido", por lo tanto, "queríamos ser muy fieles a la documentación existente", ha avanzado Pavía: "Se adentra en la arqueología de la muerte, tomando hechos históricos y personajes reales vinculados con Quinto". No obstante, "queríamos hacerlo universal", de manera que también intervendrán "personajes y acontecimientos totalmente ficticios para entretejer 'Los misterios de la eternidad'", ha relatado.

Serán ocho personajes --"la mayoría están muertos y aparecen y desaparecen por cualquier sitio"-- los que transmitirán la historia de cómo el ser humano se enfrenta a la muerte a lo largo de su vida. Ana Pavía ha observado que "nos falta mucho valor para enfrentarnos a la muerte, porque es parte de la vida", de hecho, tal y como señala una de las protagonistas de la historia: "La muerte es como una vieja amiga que te acompaña durante toda la vida".

"Hemos intentado tratar la muerte con el mayor respeto posible, porque es un tema delicado, pero lo hacemos con una sonrisa. No tiene que darnos miedo o alejarnos de nuestra vida, sino poner en valor la vida", ha reflexionado Pavía.

La actriz se ha referido a 'El Piquete', como un enclave "sin parangón": "Jugamos con todo el espacio que nos proporciona y por distintas zonas irán apareciendo los distintos personajes, porque no queríamos una única escenografía, así 'El Piquete' se convierte en el noveno personaje".

Asimismo, ha precisado que la propuesta aúna una interpretación "clásica, muy madura", pero combinada con las nuevas tecnologías, incluida la Inteligencia Artificial, que contribuyen a construir un ambiente sonoro y visual en el que todo el público se sienta identificado.

QUINTO, REFERENTE CULTURAL

Quinto se ha convertido en un referente cultural a nivel nacional, ya que suma entre sus atractivos, además del Museo de las Momias, las trincheras de Purburel, el Certamen de pintura mural retrospectiva o el de 'Punto y Final'.

Por su parte, el alcalde ha rememorado que fue en 2018 cuando se apostó por abrir en 'El Piquete' "un museo único en España", porque "allí se encontraron cuerpos momificados del siglo XVIII y principios del XIX". Aunque no es el único lugar en el que se pueden contemplar momias en España, "sí es el único dedicado específicamente a la momificación en el que se exponen cuerpos que allí fueron inhumados y exhumados siglos después", ha añadido.

Esto ha sido un "fenómeno" para Quinto, ha reconocido Morales, ya que es una localidad de 1.920 habitantes que "nunca había imaginado tener un museo y un flujo de turistas que pasearan por sus calles haciendo fotografías y ahora, los fines de semana, ocurre".

Ha cifrado en más de 45.000 los visitantes que han pasado por el Museo de las Momias desde su apertura, de más de 50 nacionalidades. También ha subrayado que la actividad en este espacio ha generado dos puestos de trabajo en el municipio, como guías turísticos.

En este sentido, la diputada provincial Cristina Palacín ha destacado que esta propuesta permite "descubrir de una manera diferente" el Museo de las Momias de Quinto. En su opinión, el municipio ejemplifica que es posible desarrollar la gestión cultural desde "la creatividad, la innovación y la originalidad".