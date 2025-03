Quirónsalud advierte de la importancia de las revisiones ante los síntomas inespecíficos del cáncer de colon

ZARAGOZA 31 Mar. (EUROPA PRESS) -

"Me encontraba cansada, no dormía bien, pero no me imaginaba en absoluto que padecía un tumor". Es la historia de María Inmaculada Portugués, que con 75 años, respira aliviada tras haber afrontado un cáncer de colon. Uno de los tumores más frecuentes en la sociedad que tiende a ser asintomático en las primeras etapas de desarrollo.

Por eso, con motivo del día mundial contra esta enfermedad, que tiene lugar hoy, Quirónsalud Zaragoza promueve un nuevo capítulo del proyecto divulgativo 'Píldoras de vida' para reforzar la sensibilización y recordar la importancia de las revisiones.

Después una serie de pruebas, el diagnóstico de María Inmaculada arrojó que padecía cáncer de colon y metástasis en el hígado. "Cuando escuché la palabra cáncer, el mundo se me vino encima y mi vida dio un vuelco por completo. Al principio, no sabía cómo decírselo a mi familia, pero he tenido la suerte de que siempre han estado a mi lado y me han acompañado en todo momento".

La doctora Marta Gutiérrez, coordinadora del Servicio de Cirugía General y Digestiva en Quirónsalud Zaragoza, ha asegurado que fue "un caso complejo porque presentaba lesiones tumorales tanto en el hígado como en el colon. Como las metástasis hepáticas son las que marcan el pronóstico, se comenzó el tratamiento con quimioterapia, haciendo efecto de forma sistémica en todo el organismo".

La doctora Gutiérrez ha añadido. "Tras ello, abordamos las intervenciones. Primero, operamos el hígado, realizando una hepatectomía derecha, y después el cáncer de colon mediante una hemicolectonía derecha".

A los cuatro o cinco meses, se detectó una nueva lesión en el hígado, por lo que se vio sometida a una nueva operación. En la actualidad, ha reanudado su vida poco a poco, aprendiendo a disfrutar más el hoy y valorando las pequeñas cosas que nos rodean.

A PARTIR DE LOS 50 AÑOS

La detección temprana del cáncer de colon es esencial tanto para el tratamiento como para su curación. "En estadios tempranos, es difícil identificarlo porque los síntomas más habituales que deben disparar nuestras alarmas suelen ser bastante inespecíficos.

Por ello, es fundamental acudir a las revisiones para poder detectarlo lo más pronto posible, ya que las tasas de curación y pronóstico son mayores", ha destacado la doctora Eloísa Villarreal, coordinadora de Cirugía Colorrectal y Proctología en Quirónsalud Zaragoza.

En fases avanzadas, aparecen señalas más llamativas como el sangrado en heces, la alteración en el hábito deposicional, la distensión abdominal y, sobre todo, la pérdida de peso que no se corresponde con la alimentación o con el ejercicio físico. "Ante estas situaciones hay que acudir a una consulta para activar, si es necesario, los protocolos de screening o colonoscopia".

Habitualmente, las revisiones se inician a partir de los 50 años, que es cuando empieza el riesgo por edad. "Sin embargo, hay otros grupos que, por tema genético o familiar o porque presentan enfermedades inflamatorias, como la enfermedad de Crohn o la colitis ulcerosa, necesitan un seguimiento más estrecho", puntualiza la doctora Villarreal.

Asimismo, el cáncer de colon cada vez está afectando más a los jóvenes debido a factores de riesgo como la obesidad, el sedentarismo y el aumento del consumo de carnes rojas o alimentos procesados. Entre las recomendaciones, la especialista señala que "resulta clave una dieta correcta con mucha fruta y verdura y hacer deporte regularmente".

INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Entre los últimos avances para la detección precoz, la doctora Gutiérrez destaca la biopsia líquida, que consiste en detectar mutaciones de ADN en sangre. Igualmente, de cara al futuro, se está trabajando con el uso de la inteligencia artificial, tanto en la colonoscopia como en las pruebas de imagen.

"La IA es capaz de identificar pequeños cambios que el ojo humano no es capaz de ver. De esta manera, puede observar alteraciones mutacionales en las lesiones y, del mismo modo, podrá ser capaz de ver cambios en la forma de éstas y valorar cuánto han respondido al tratamiento", ha apuntado.

Para la especialista, hay motivos para ser optimistas porque los tratamientos han evolucionado notablemente. "Ahora la quimioterapia está dirigida a cada paciente. Es un tratamiento a la carta en el que se estudia bien cuál es la biología del tumor y cuáles son las mutaciones, lo que nos permite aplicar una quimioterapia muy específica para las correspondientes lesiones", ha finalizado diciendo.